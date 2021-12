Une PS5 Pro axée sur le cloud gaming serait dans les cartons de Sony

Un brevet déposé par Sony donne quelques indices sur le futur de la PS5. Il décrit en effet une console équipée de deux APU et axée sur le cloud gaming. S’il est trop tôt pour affirmer qu’il s’agit là de la PS5 Pro, cela nous donne une idée de la direction vers laquelle part le constructeur japonais.

La PS5 aura forcément le droit à un nouveau modèle un jour, que ce soit une version Pro ou tout simplement Slim. Un brevet déposé auprès de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et repéré par @Zuby_Tech nous permet d’avoir un petit aperçu du futur. Il décrit une console dotée de deux GPU et axée sur le cloud gaming.

Rien n’indique qu’il s’agisse ici de la PS5 Pro, ni même que Sony compte utiliser cette architecture. Toutefois, le dépôt du brevet prouve que la marque veut au moins sécuriser cette idée pour l’avenir. Publié le 8 décembre, ce brevet explique le fonctionnement d’une console qui n’est pas nommée mais qui est équipée de deux APU (CPU + GPU, pour simplifier), un principal et un secondaire en cas de besoin. De quoi offrir des performances supérieures à la PS5 actuelle.

La PS5 Pro pourrait miser sur le cloud gaming

Le schéma breveté par Sony évoque aussi une console dédiée au cloud gaming. On sait qu’il s’agit un enjeu important pour cette génération. Si la marque japonaise s’y est lancé avec le PlayStation Now, cela reste encore timide par rapport à son concurrent principal, Microsoft, qui a clairement épousé cette philosophie depuis quelques temps sur ses Xbox. Il est donc logique de voir une éventuelle future console miser au moins dessus. Quoi qu’il en soit, ce schéma interroge et laisse rêveur pour la suite, même si encore une fois, rien ne prouve que nous ayons là des idées pour la PS5 Pro.

La PS5 est sortie il y a un peu plus d’un an et a encore du mal à s’installer sur le marché, la faute à des pénuries de semi-conducteurs qui paralysent toute l’industrie. Les choses pourraient s’améliorer en 2022 mais les moins optimistes tablent sur un retour à la normale en 2023 au plus tôt.

Pour rappel, la PS4 Pro est sortie trois ans après la sortie de la PS4.