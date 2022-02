La Switch a rapporté 60 milliards de dollars à Nintendo, 5 ans seulement après sa sortie

La Switch est un immense succès pour Nintendo, puisqu’elle lui a rapporté presque 60 milliards de dollars depuis sa sortie. La console portable a récemment dépassé la Wii en termes de ventes, qui était jusqu’alors la console de salon la plus vendue du constructeur.

Lors de son dernier bilan financier, la firme de Kyoto dévoile des chiffres intéressants. La vente de consoles lui a rapporté plus de 33 milliards de dollars et la vente de jeux presque 27 milliards de dollars. Plus de 766 millions de jeux ont été vendus depuis la sortie de la console. Au total, la Switch a rapporté 59,8 milliards de dollars à la société. Un succès éclatant.

La Switch dépasse les ventes de la Wii

Le fait est que la Switch se vend bien. Très bien même. Dans son bilan, Nintendo indique en avoir vendu 103,54 millions d’unités à travers le monde. Elle a ainsi dépassé la Wii (101 millions), console de salon la plus vendue du constructeur jusqu’à présent. C’est bien entendu le modèle classique qui connaît le plus de succès, avec 81 millions d’unités écoulés. La Lite fait aussi son petit bout de chemin avec presque 18 millions de consoles vendues. Le modèle OLED, sorti récemment, atteint les 4 millions d’unités, mais reste handicapé par la pénurie de semi-conducteurs.

Il faut noter que la Switch n’est pas la console la plus vendue de Nintendo. Ce titre revient à la Nintendo DS (2004), véritable raz-de-marée commercial avec 154 millions d’exemplaires vendus. La société affirme que la Switch n’en est qu’à la moitié de sa vie, il est donc tout à fait possible que ce record soit battu dans les prochaines années. La console la plus vendue de tous les temps reste la PlayStation 2 (2000), qui culmine à 155 millions d’unités écoulées. Un objectif à atteindre pour Nintendo, mais qui semble tout de même loin.

La Switch a encore de beaux jours devant elle et 2022 risque d’être une année importante, notamment avec l’arrivée de titres porteurs comme Breath of the Wild 2 ou le nouveau Kirby.