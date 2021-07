Nintendo enterre la Wii U et la 3DS, il n’y aura plus de nouveaux jeux dans leur eShop

Nintendo aurait d’ores et déjà commencé de planifier la mise en retraite de la Wii U et la 3DS. La firme japonaise aurait commencé d’envoyer des mails aux développeurs de jeu pour leur indiquer qu’elle n’acceptera bientôt plus de nouveaux jeux pour l’eShop de ces deux consoles à partir du 1er avril 2022.

Le 3 mars 2017 sortait mondialement la Nintendo Switch, console hybride qui remplace non seulement la Wii U, console de salon mal aimée, mais aussi la 3DS, l’une des consoles portables les plus vendues dans le monde (75 millions d’exemplaires en quasiment 10 ans d’exploitation). En quatre années d’exploitation, la Switch s’est vendue à plus de 84 millions d’unités. Et cela va continuer puisqu’une nouvelle version sera disponible en octobre, la Switch OLED.

Lire aussi – Non, Nintendo ne prévoit aucune Switch Pro après la version OLED

Qu’adviennent donc les anciennes consoles de Nintendo ? Elles vont prendre leur retraite bien évidemment. La 3DS n’est plus produite depuis septembre 2020. Et Nintendo a cessé de fabriquer la Wii U en 2017. Bien évidemment, les grands éditeurs de jeu ont cessé d’y créer de nouveaux titres. Cependant, les propriétaires des deux consoles continuent de se connecter aux services en ligne, notamment l’eShop que les développeurs indépendants alimentaient en nouveaux titres encore récemment.

Il n'y aura plus de nouveau jeu sur l'eShop des Wii U et 3DS

Si ces derniers peuvent encore le faire aujourd’hui, cela ne sera bientôt plus le cas. La chaîne YouTube appelée Impact Game Station a publié une vidéo qui affirme que Nintendo (notamment la filiale européenne) a démarré l’envoi d’un message à tous les concepteurs de jeu enregistrés sur l’eShop. Nintendo y affirmerait avoir calé une date butoir à partir de laquelle la firme n’accepterait plus de nouveaux jeux pour l’eShop de la 3DS et de la Wii U. Cette date est le 1er avril 2022 qui coïncide avec le début de l’exercice fiscale 2022/2023 de Nintendo.

Dans ce message, Nintendo préciserait que cette date ne concerne pas l’envoi de patchs et de mises à jour. Cela veut dire que la maintenance des jeux serait assurée après le 1er avril 2022 (heureusement pour toutes les nouveautés qui pourraient arriver d’ici là). Nintendo ne fermerait donc pas l’eShop, mais son contenu n’évoluera donc plus. Cette annonce est relativement crédible, puisque Nintendo a commencé de supprimer certains services sur l’eShop de la Wii U et de la 3DS, notamment le paiement par carte bancaire. Nous n’attendons plus qu’une annonce officielle. En attendant, retrouvez ci-dessous la vidéo en question.