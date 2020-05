Ubisoft traîne Google et Apple en justice pour un plagiat de Rainbow Six Siege

Ubisoft va porter plainte contre Google et Apple. L’éditeur reproche aux deux géants de vendre sur leur boutique en ligne Area F2, un jeu très inspiré de son Rainbow Six Siege. Avec cette action en justice, il espère le voir retiré de la vente.

Ubisoft est en colère après Apple et Google. L’éditeur français a porté plainte contre les deux géants devant une cour de justice de Los Angeles. Ici, c’est le jeu chinois Area F2 qui est en cause. Ubisoft reproche aux deux sociétés de le proposer sur le Play Store et l’Apple Store partout dans le monde, alors qu’il viole sa propriété intellectuelle.

Area F2 est un clone de Rainbow Six Siege, sorti en 2015 et toujours extrêmement populaire aujourd’hui avec 3 millions de joueurs actifs. Nous ne parlons pas ici d’un titre qui s’inspire d’un autre, comme on en croise souvent sur mobile, mais bien d’une copie carbone qui reprend le principe, le gameplay, l’ambiance et même les menus de son modèle. Tout y est, ce qui pousse Ubisoft à porter plainte contre Google et Apple.

Ubisoft s’attaque aux distributeurs et non à la source pour une bonne raison. Area F2 est développé par Ejoy, développeur chinois et filiale d’Alibaba. Il est compliqué, voire impossible, d’attaquer les entreprises du pays sur ce segment. En forçant Apple et Google à retirer le jeu de leur boutique, Ubisoft réussirait ainsi à bloquer toute distribution en dehors de Chine.

Les développeurs d’Area F2 ont réagi à l’affaire, via le journaliste Daniel Ahmad. Ils déclarent respecter le travail des équipes d’Ubisoft et que les avocats des deux parties sont déjà en discussion. Il va être compliqué de justifier une telle copie, la vidéo comparative entre les deux jeux parlant d’elle-même.

Ubisoft is suing Apple and Google over the distribution of Area F2, a mobile game from Ejoy.

Ubisoft says the game is a "near carbon copy" or Rainbow Six Siege. Ejoy is a gaming subsidiary under Alibaba, China's largest e-commerce / tech firm.

Here is a comparison of the two: pic.twitter.com/1Sgxky1gB4

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 16, 2020