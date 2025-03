Ninja Foodi Flex 10,4 L : avec 100 € de réduction, ce airfryer n’a jamais été aussi peu cher !

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de cette réduction exceptionnelle. En utilisant le code SPECIAL15 qui est cumulable avec la promotion actuellement en cours, vous pouvez vous offrir la friteuse sans Ninja Foodi Flex de 10,4 L à prix sacrifié. Elle passe en effet à 169,99 € au lieu de 269,99 € !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un airfryer ? En regardant les différents modèles de friteuses sans huile actuellement disponibles sur le marché, vous potes forcément tombé sur la marque Ninja. Le fabricant américain propose en effet des appareils qui sont à la fois simples à utiliser et particulièrement efficaces. Et bonne nouvelle, avec le code SPECIAL15, vous avez 15% de réduction supplémentaire pour vous équiper à prix mini.

La Ninja Foodi Flex d’une capacité de 10,4 L est actuellement en promotion à 199,99 € au lieu de 269,99 €. Avec le code SPECIAL15, son prix chute à nouveau pour tomber à 169,99 € seulement. C’est une aubaine pour cette friteuse sans huile au format XXL parfaite pour préparer des repas pour 8 personnes. C’est le bon moment pout sauter le pas et cuisiner de manière plus saine avec très peu de matière grasse.

Ninja Foodi Flex de 10,4 L : le airfryer passe à son prix le plus bas !

Ces dernières années, les friteuses sans huile ont réussi à s’imposer dans nos cuisines en proposant une alternative plus saine que les friteuses classiques et plus économes en énergie que les fours traditionnels. Vous cherchez un airfryer XXL pour cuisiner pour toute la famille ? Ninja propose son modèle Foodi Flex de 10,4 L à prix réduit.

La Ninja Foodi Flex est une friteuse sans huile polyvalente qui dispose d’un grand compartiment qui peut être séparé en 2 espaces indépendants à l’aide du séparateur amovible. Vous pouvez ainsi cuisiner deux aliments différents avec la technologie Dual Zone. Vous avez la possibilité par exemple cuire des frites à 200 degrés dans un compartiment, et du poulet à 180 degrés dans l’autre.

Il est également possible de synchroniser la fin de cuisson pour que vos préparations se terminent en même temps. Enfin, la friteuse sans huile Ninja Foodi Flex dispose de 7 modes pour vous assurer une cuisson optimale. Elle ne se contente pas de frire sans huile avec le mode Air Fry puisque vous pouvez aussi utiliser les modes Max Crisp, Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Reheat (Réchauffer), Déshydrater, Prove (Faire lever). Vous pouvez aussi personnaliser le durée et la température entre 40 et 240 °C.