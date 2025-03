Ninja CREAMi Deluxe : l’offre est de retour, la machine à glaces est à prix cassé avec le blender offert !

Ninja Kitchen, connue pour ses airfryers performants et accessibles, propose aussi d'autres appareils qui simplifient votre quotidien en cuisine. C’est le cas de la Ninja CREAMi Deluxe, une machine à glaces révolutionnaire. Et bonne nouvelle, avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez l’avoir à prix réduit et vous obtenez en plus le blender portable Ninja Blast offert.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Quel plaisir de profiter d’une bonne glace bien fraîche en été, mais aussi toute l’année pour un dessert bien savoureux. Malheureusement, de trop nombreuses glaces en vente dans le commerce contiennent des additifs potentiellement nocifs pour la santé.

Pour continuer à se faire plaisir, rien de mieux que des bonnes glaces maisons préparées avec des ingrédients frais. Avec la Ninja CREAMi Deluxe, vous avez la possibilité de préparer chez vous très simplement jusqu'à 10 types de desserts et boissons glacées. En plus, en ce moment, ce modèle bénéficie de deux offres promotionnelles cumulables.

Ainsi, en achetant la machine à glace Ninja CREAMi Deluxe, vous recevrez gratuitement le blender portable Ninja Blast, un appareil parfait pour réaliser smoothies, boissons glacées et shakes protéinés, que ce soit à la maison ou en déplacement.

En plus, en tant que lecteur Phonandroid, vous bénéficiez d’un code promo exclusif. Avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez une remise allant jusqu'à 30 € :

10 € de réduction pour un achat inférieur à 150 €

20 € de réduction pour un achat entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour un achat entre 250 € et 400 €

Comme la Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 est affichée à 299,99 €, vous obtenez 30 euros de réduction. De ce fait, pour seulement 269,99 euros, vous pouvez vous équiper de la Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 ainsi que du blender Ninja Blast. Attention, car cette offre est limitée jusqu'au lundi 31 mars 2025, à 23h59. Passé cette date, il sera trop tard !

Ninja CREAMi Deluxe : la machine à glace complète et facile d’utilisation

Avec la Ninja CREAMi Deluxe, vous pourrez faire jusqu’à 10 recettes glacées différentes comme des crèmes glacées, des sorbets, des glaces allégées, des glaces à l'italienne, des milkshakes, des frappés, des granités, des yaourts glacés… Et avec le programme Extras, ajoutez des noix, du chocolat ou encore des fruits pour personnaliser vos créations selon vos goûts et vos envies du moment.

En plus, vous pourrez varier les plaisirs puisque ses trois cuves de 709 ml permettent de préparer trois saveurs différentes en même temps. Vous pourrez obtenir ainsi jusqu'à 2 litres de crème glacée, idéal pour régaler les petits et les grands.

Dotée de deux moteurs Dual-Drive et de la technologie Creamify, cette machine permet d’obtenir des glaces et desserts glacés à la texture onctueuse en seulement quelques minutes. Côté entretien, c’est aussi très simple : les cuves, couvercles et pales sont compatibles avec le lave-vaisselle pour un nettoyage rapide et efficace.

Ninja Blast : un blender portable pratique, performant et gratuit !

Comme nous l’avons indiqué plus haut, en vous procurant la Ninja CREAMi Deluxe, vous obtiendrez un blender portable Ninja Blast offert. Compact et silencieux, il se recharge via USB-C et son gobelet ainsi que son couvercle sont compatibles lave-vaisselle, facilitant ainsi son entretien. C’est l’appareil parfait à avoir à la maison ou à emmener avec soi en déplacement pour faire des smoothies ou des shakes protéinés. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle, valable pour une durée limitée !