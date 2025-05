Ninja CREAMi Deluxe à prix cassé : la machine à glace révolutionnaire est enfin abordable !

L’été arrive à grand pas et il est temps de s’équiper pour profiter des beaux jours. Quoi de mieux que de se délecter d’une excellente glace au soleil ? Avec la machine Ninja CREAMi Deluxe, c’est très facile et rapide pour créer les desserts glacés de vos rêves. Et en ce moment, vous pouvez bénéficier d’une double réduction, vite !

La marque Ninja s’est fait connaître en France avec ses excellents modèles de Airfryers. Mais la marque américaine propose d’autres produits qui devraient vous intéresser et vous donner l’eau à la bouche. C’est le cas de la Ninja CREAMi Deluxe, une machine à glace 10-en-1.

Si vous regardez attentivement la liste complète des ingrédients de vos glaces industrielles préférées, vous allez sûrement perdre l’appétit. Ces produits sont bourrés d’additifs et de conservateurs aux effets nocifs pour la santé. Alors plutôt que de vous passer de glaces pour cet été, pourquoi ne pas le faire maison ? La Ninja CREAMi Deluxe a été conçue pour rendre cette tâche très simple et rapide. Seule votre imagination sera votre limite puisque vous pouvez préparer une dizaine de préparations différentes grâce à cette machine très bien conçue.

En plus, en ce moment, vous bénéficiez d’une double réduction sur l’édition limitée Deluxe noir et cuivre qui est habituellement en vente à 299,99 €. Elle est affichée en promotion au tarif de 246,99 €. Mais ce n’est pas votre prix d’achat final car avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez une réduction supplémentaire de 20 € qui fait chuter son prix à seulement 226,99 €.

Pour rappel, le code PHONANDROIDNINJA25, valable sur tout le site de la marque Ninja Kitchen, vous offre :

10 € de réduction pour tout achat en dessous de 150 €

20 € de réduction pour tout achat entre 150 € et 250 €

30 € de réduction pour tout achat entre 250 € et 400 €

Comme la Ninja CREAMi Deluxe, la version standard de la machine à glace est aussi en promotion. Vous pouvez ainsi vous offrir la Ninja CREAMi NC300EU à 179,99 € au lieu de 249,99 € avec le code PHONANDROIDNINJA25.

Ninja CREAMi Deluxe : la machine à glace 10-en-1 à prix mini

Jusqu’ici, les machines pour faire des glaces maison étaient très simplistes et n’offraient que très peu de possibilités. Bien plus qu'une simple sorbetière, la Ninja CREAMi Deluxe est une véritable machine à desserts glacés multifonction. Avec ses 10 programmes intégrés, elle permet de réaliser une large variété de préparations : crèmes glacées, sorbets, frappés, yaourts glacés, milkshakes, mais aussi glaces à l’italienne, granités….

Pour les gourmands, le mode “Extras” permet d'ajouter des toppings après le mixage : pépites de chocolat, fruits à coque, éclats de caramel, et bien plus encore.

Côté capacité, elle est livrée avec trois pots de 709 ml munis de leurs couvercles, ce qui permet de produire jusqu’à 2 litres de glace. Elle est donc largement suffisante pour une grande famille.

Dotée de la technologie Creamify Advanced et de moteurs Dual-Drive, cette machine garantit une texture onctueuse et un résultat rapide. L’entretien est également simplifié : tous les accessoires amovibles passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage sans effort après chaque utilisation.