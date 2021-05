NFT : la célèbre vidéo “Charlie bit my finger” a été vendue plus de 760 000 dollars aux enchères

La célèbre vidéo “Charlie bit my finger” vient d'être vendue aux enchères sous la forme d'un NFT à plus de 760 000 dollars. Désormais, le clip original n'appartient plus à la famille Davies-Carr, et il reviendra donc au nouveau propriétaire de faire ce qu'il entend “de cette adorable partie de l'histoire d'internet” comme le précise la famille.

En 2007, Howard Davies-Car, père de famille britannique, diffuse sur YouTube une courte vidéo de 55 secondes durant laquelle on peut voir Harry, son jeune garçon de 7 ans tenir son petit frère Charlie dans les bras. Vous connaissez probablement la suite, le bébé mord le doigt de son grand frère, ce dernier nous gratifiant alors d'un cultissime : “Charlie m'a mordu, et cela fait vraiment mal”.

Très rapidement, la séquence est devenue virale et a fait partie des vidéos les plus regardées au monde en atteignant 883 millions de vues depuis sa mise en ligne. Mais figurez-vous que vous ne pourrez plus voir le clip original sur YouTube, puisqu'il vient d'être vendu aux enchères sous la forme d'un NFT pour la coquette somme de 760 999 dollars !

En effet, la famille Davies-Carr a décidé de se séparer de ce classique du web et l'a donc proposé aux enchères. Onze personnes se sont battues pour l'obtention du précieux sésame, et après une rude bataille contre un autre acheteur, c'est finalement l'utilisateur “3fmusic” qui est devenu le propriétaire de la vidéo “Charlie bit my finger”.

La vidéo bientôt retirée de YouTube

Comme le prévoient les termes de la vente, le clip original va prochainement être retiré de YouTube, 14 ans après sa mise en ligne. Son nouveau propriétaire sera libre d'en faire ce qu'il veut. La page d'enchères a d'ailleurs émis quelques suggestions à ce sujet, comme la possibilité “de récréer une version moderne et hilarante du clip classique avec les stars originales Harry et Charlie”.

Pour rappel, les NFT (non-fongibles tokens) sont des jetons virtuels uniques basés sur la Blockchain. Comparables à des certificats d'authenticité numérique inviolable, ils permettent de garantir l'origine et la propriété d'un bien virtuel. Grâce à la popularisation des NFT, certaines personnes qui étaient des mèmes malgré eux ont pu se réapproprier leur image. C'est notamment le cas de la célèbre Disaster Girl, qui a réussi à vendre le NFT de sa photo près de 500 000 dollars.

