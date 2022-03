Netflix veut faire payer davantage ses abonnés qui partagent leur mot de passe avec leurs amis

Netflix a longtemps adopté une approche laxiste à l'égard des utilisateurs qui partagent leurs mots de passe avec leur famille ou leurs amis, mais la société a annoncé une série de mesures qui pourrait bien vous faire passer à la caisse si vous n’êtes pas l’unique utilisateur de votre compte.

Si vous avez déjà partagé votre mot de passe Netflix avec quelqu'un d'autre que votre famille, il est fort probable que Netflix le sache. Bien que le géant américain n’ait pas encore interdit cette pratique, et s’est d’ailleurs engagé à ne jamais le faire, le service de streaming prend de nouvelles mesures pour le monétiser.

En effet, quelques jours à peine après avoir mis en place sa dernière hausse de prix dans certains pays, Netflix a annoncé qu'il allait sévir contre la pratique répandue du partage de mot de passe entre personnes ne vivant pas sous le même toit en les incitant à payer un supplément pour ce privilège.

Netflix veut monétiser le partage de compte

Netflix a lancé un test visant à inciter les titulaires de comptes à payer un supplément pour ajouter d'autres utilisateurs en dehors de leur propre foyer. Jusqu’à deux membres supplémentaires pourront ainsi avoir leur propre profil, des recommandations personnalisées, un login et un mot de passe personnalisé.

Pour l'instant, cette nouvelle mesure n’est testée que dans trois pays : le Costa Rica, le Pérou et le Chili. La bonne nouvelle est que le tarif est pour l’instant inférieur à 3 euros dans ces trois pays. Cependant, Netflix évaluera les résultats avant de déterminer s'il convient d'augmenter les frais ou si la pratique sera introduite dans le reste du monde.

Pour rappel, Netflix a récemment vu ses actions plonger à la suite de résultats trimestriels montrant un ralentissement de la croissance des abonnés. De plus, nous savons que le partage de compte fait perdre à Netflix environ 5 milliards d’euros par an. Tout cet argent perdu n’est donc pas réinvesti dans du contenu original, et donne lieu à des augmentations de prix pour tous les abonnés. Il n’est donc pas étonnant de voir le géant américain vouloir faire payer les abonnés qui dérogent aux conditions d’utilisation de sa plateforme en partageant leur mot de passe avec des personnes extérieures à leur foyer.

Source : Netflix