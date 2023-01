Voici pourquoi Netflix a annulé la saison 2 de 1899

Nombreux sont les fans à avoir été pris de court par l’annulation de 1899, une série qui avait pourtant rencontré un franc succès lors de sa diffusion. Mais, si celle-ci s’est rapidement glissée en haut des charts lors de ses premiers jours d’existence, il semblerait que les téléspectateurs se soient rapidement lassés.

« C’est avec le cœur lourd que nous devons vous annoncer que 1899 ne sera pas renouvelée. Nous aurions aimé terminer cet incroyable voyage avec une deuxième et une troisième saison comme nous l’avons fait avec “Dark”. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. C’est la vie. » Voici comment Baran bo Odar, co-créateur de 1899 a annoncé la nouvelle aux fans de la série, sur son compte Instagram.

S’il n’est désormais plus inhabituel pour Netflix d’annuler des séries, l’annonce a reçu une réponse très vive sur les réseaux sociaux, qui n’est pas sans rappeler la réaction des internautes lors de l’annulation de The OA et de Sense8. Il faut dire qu’à première vue, rien ne laissait présager un tel destin à 1899. En seulement 4 jours, la série s’était en effet hissée à la seconde place du classement Netflix avec 79 millions d’heures de visionnages.

L’annulation de 1899 par Netflix était prévisible

Par ailleurs, sa deuxième semaine de diffusion a confirmé la tendance : les chiffres ont grimpé à 87,8 millions d’heures de visionnage, lui permettant de conserver sa deuxième place des séries les plus regardées. Alors, pourquoi Netflix a-t-il décidé d’annuler la série ? Tout semble s’être joué lors de la troisième semaine de diffusion. En effet, après quelques jours, la popularité de la série a dégringolé en ne comptabilisant plus que 44,6 millions d’heures de visionnage.

Malheureusement, la chute libre a continué la semaine suivante, avec seulement 27 millions d’heures de visionnages enregistrées. Autrement dit, la conclusion pour Netflix est on ne peut plus claire : les utilisateurs se sont certes jetés sur la série à sa sortie, mais celle-ci n’a pas su maintenir leur intérêt jusqu’au bout. D’autres données tierces confirment par ailleurs que de nombreux téléspectateurs ne sont pas allés plus loin que le second épisode. Pas étonnant, donc, que Netflix considère qu’une saison 2 serait bien trop risquée à produire.