Netflix, Hulu : voici les 20 séries les plus regardées en streaming en 2019

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video…En 2019, de nombreux internautes ont regardé des séries en streaming. Sans grande surprise, ce sont les séries de Netflix qui se sont montrées les plus populaires. D’après les données recueillies par l’application TV Time, les shows du service de VOD représentent 19 des 20 séries les plus regardées en streaming l’année dernière.

TV Time, l’application qui permet d’organiser facilement toutes les séries et films que vous souhaitez regarder, publie régulièrement les données collectées auprès de ses utilisateurs. Comme le rapportent nos confrères de BGR, TV Time vient de mettre en ligne la liste des 20 séries les plus regardées en streaming au cours de l’année écoulée.

Lucifer Stranger Things 13 Reasons Why La Casa De Papel Orange is the New Black The Handmaid’s Tale -La Servante écarlate Sex Education Elite You Les Nouvelles Aventures de Sabrina The Umbrella Academy Black Mirror Dark The Punisher Atypical Love, Death and Robots Mindhunter Jessica Jones Big Mouth The Society

Netflix a produit 19 des 20 séries les plus regardées en 2019

Les séries du catalogue Netflix dominent largement le classement. C’était déjà le cas dans le classement TV Time de novembre dernier. On notera la présence d’une seule série non produite par Netflix : The Handmaid’s Tale -La Servante écarlate, en sixième position. Produite par Hulu, la série compte déjà trois saisons et raconte l’histoire d’un monde dystopique gouverné par une secte religieuse. Une quatrième saison est attendue dans le courant de l’été 2020.

On remarquera que la plupart des séries Netflix de la liste ont déjà été renouvelées pour de nouvelles saisons. C’est notamment le cas de Lucifer, Elite, Dark, La Casa De Papel, Sabrina, Umbrella Academy, Dark ou Atypical. Une nouvelle saison de ces séries est d’ailleurs prévue cette année. Plus récemment, le service de streaming a aussi confirmé le retour de You pour une troisième saison. Avez-vous regardé les séries de la liste ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : BGR