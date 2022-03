Des NFT et une cryptomonnaie inspirés de la gifle de Will Smith sont déjà en vente et génèrent 1,7 million d’euros

Quelques heures seulement après l’événement, des tokens et NFT à l’effigie de la gifle de Will Smith ont fait leur apparition sur le web. Leur succès a été immédiat, puisqu’à l’heure actuelle, le NFT Slap DAO a généré environ 36 000 euros, tandis que le token Will Smith Inu a entraîné environ 1,7 million d’euros de transactions. Néanmoins, on vous déconseille d’investir : le soufflet devrait très bientôt retomber.

Il n’aura pas fallu longtemps — ce qui était cela dit assez prévisible — avant qu’Internet ne s’empare de la gifle de Will Smith envers Chris Rock. Au réveil hier matin, la toile était déjà submergée de memes qui ont continué à amuser les réseaux sociaux durant toute la journée. Et, forcément, les crypto-enthousiastes ont vu là une formidable opportunité de se faire de l’argent. C’est ainsi que sont nés « Will Smith Slap DAO » et « Will Smith Inu », respectivement une collection de NFT et un token dédié à l’événement.

Là encore, comme on pouvait s’y attendre, plusieurs internautes se sont laissés entraîner par la stupeur générale pour investir. Ainsi, on a enregistré un volume de transaction équivalent à 1,7 million d’euros concernant le Will Smith Inu. Le NFT Slap DAO, quant à lui, a vendu 13,3 Ether, soit environ 36 000 euros selon le cours actuel, en moins de 24 heures. La collection comprend diverses photos de la gifle, prises de différents angles, affublés de slogans en lien avec le monde de la crypto.

N’investissez pas dans la crypto Will Smith, l’engouement va passer

Ce n’est pas la première fois qu’un token plutôt farfelu voit le jour. Comment ne pas penser au Dogecoin, la cryptomonnaie préférée d’Elon Musk, qui rend hommage à l’un des memes les plus populaires de l’histoire d’Internet. Le milliardaire, par ailleurs, a lui-même inspiré une autre cryptomonnaie, baptisée EdgeLon, simplement en changeant son nom sur Twitter. Et ceci pour une raison très simple : n’importe qui peut créer sa propre monnaie en seulement quelques minutes.

L’Ethereum, par exemple, propose un outil pour créer des tokens secondaires, bien que ceux-ci n’ont initialement que très peu de valeur. De plus, la pop culture a bien souvent inspiré les créateurs de cryptomonnaies. En 2014 notamment, le « Coinye West », à l’effigie du rappeur Kanye West, a fait son apparition sur Internet. Mais ces plaisanteries ne sont justement que cela. Bien souvent, elles tombent dans l’oubli après quelques jours.

