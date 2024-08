Netflix va désormais diffuser de la publicité à tous ces abonnés Freebox

Mauvaise surprise si vous êtes abonné à Freebox Delta : vous perdez votre accès à Netflix Essentiel, remplacé par l'offre avec publicité. Il va falloir passer à la caisse si vous désirez supprimer les réclames.

Si vous êtes abonné Freebox Delta, vous allez bientôt devoir supporter la publicité sur Netflix, à moins de payer plus cher. Free est en train de prévenir ses clients concernés que leur offre n'inclura plus Netflix Essentiel à partir du 26 septembre 2024, rapporte Univers Freebox. À la place, les utilisateurs auront accès à Netflix Standard avec pub.

Cela fait suite à la disparition du forfait Netflix Essentiel en France. Il n'est déjà plus possible de souscrire à cette offre pour les nouveaux abonnés, et Netflix force désormais ceux qui l'étaient déjà à changer de formule. Netflix Essentiel était proposé depuis les débuts de la Freebox Delta à la fin 2018.

Freebox Delta : de la pub sur Netflix, ou la facture qui gonfle

Netflix Essentiel était l'offre sans publicité la plus abordable de la plateforme de streaming vidéo. Elle ne mettait à disposition des spectateurs qu'un flux en qualité 720p et sur un seul appareil en simultané. Avec Netflix Standard avec pub, la définition d'image passe à 1080p, toujours sur un écran.

Free précise à ses abonnés Delta qu'ils peuvent passer à Netflix Standard pour supprimer la publicité et passer à deux écrans en payant 7,50 euros en plus par mois. Pour rappel, Netflix Standard coûte 13,49 euros mensuels hors bundle. Pour Netflix Premium, qui donne accès à la 4K HDR et à la diffusion sur quatre appareils en même temps, il faut ajouter 14 euros à la facture. Cette formule coûte 19,99 euros par mois en passant directement par Netflix. En début d'année, Free avait répercuté la hausse de prix de Netflix Premium sur ses abonnements Delta.

Les services de SVOD ont commencé à imposer plus sévèrement la diffusion de publicité auprès de leurs abonnés. Netflix a ouvert la voie avec son forfait Standard avec pub, et force le passage avec la suppression de son offre Essentiel. De son côté, Disney+ a adopté une stratégie similaire, en augmentant le tarif de son abonnement Premium et en proposant une formule avec pub au prix de l'ancienne offre Premium. Quant à Prime Video, Amazon y diffuse de la pub par défaut, et il faut payer un supplément de 1,99 euros par mois pour la retirer.

Source : Univers Freebox