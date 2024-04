Disney ne se gêne plus pour utiliser ChatGPT dans ses séries, la preuve

L'intégration de ChatGPT dans les crédits d'une série de Disney représente un pas de plus de l'intelligence artificielle dans le monde de la création. Cette apparition nous montre à quel point l'IA commence à jouer un rôle important dans le domaine artistique.

L'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans le domaine de la création artistique, et provoque des réactions variées. Rie Kudan, une auteure japonaise, a récemment attiré l'attention en remportant le prix Akutagawa, grâce à un roman partiellement rédigé avec l'aide de ChatGPT. Cette démarche lève le voile sur l'utilisation croissantte de l'IA dans les processus créatifs, et efface peu à peu les frontières entre l'œuvre humaine et la technologie.

Dans ce contexte, la série “Save the Tigers”, diffusée sur Disney+ Hotstar, marque un tournant en créditant ChatGPT pour l'écriture des paroles d'une chanson de club dans ses derniers épisodes. Ce geste, à première vue anodin, nous montre que l'IA commence à s'intégrer de plus en plus dans les productions à grande échelle. Cette apparition démontre le potentiel de l’IA, mais alimente les controverses liées à l'utilisation de telles technologies dans un cadre artistique.

Disney a utilisé ChatGPT pour écrire les paroles d’une chanson

Bien que l'utilisation de ChatGPT ait été limitée à une contribution spécifique et entourée par l'apport de nombreux créateurs humains, elle n'en demeure pas moins anodine. Elle nous montre comment la technologie et l'art commencent à travailler ensemble de manière grandissante, et laisse penser que l'IA pourrait bien compléter la créativité des auteurs.

Les réactions face à cette innovation sont partagées. Si certains applaudissent cette transparence et voient dans l'IA une source d'opportunités créatives, d'autres s'interrogent sur son impact sur l'authenticité artistique. Elles oscillent entre l'excitation pour de nouvelles possibilités et la crainte d'une déshumanisation de l'art.

L'apparition de ChatGPT dans les crédits d'une série populaire comme “Save the Tigers” interpelle sur l'avenir de la création à l'ère de l'IA. Entre assistance et co-création, les frontières s'estompent et ouvrent la voie à de nouvelles formes d'expression. Cette évolution, bien que source d'opportunités, invite néanmoins à une réflexion sur le maintien d'un équilibre entre les avancées technologiques et l'essence de l'art, qui se doit de rester profondément humaine.