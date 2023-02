Netflix supprime discrètement cette fonctionnalité, va-t-elle vous manquer ?

Connaissez-vous la fonction Surprenez-moi de Netflix ? Si la réponse est négative, il est désormais trop tard pour l'essayer.

Dans la section “Comment utiliser Surprenez-moi pour regarder des titres aléatoirement” du centre d'aide de Netflix, nous apprenons que la fonctionnalité “n'est plus disponible depuis janvier 2023”. La plateforme de SVOD a donc supprimé il y a quelques semaines cette option, lancée en avril 2021 sous l'appellation “Lancer un titre”.

D'après une porte-parole de Netflix citée par le Wall Street Journal, la firme américaine a estimé que la fonctionnalité n'était pas suffisamment utilisée par ses abonnés pour justifier sa présence, et tant pis pour ceux qui y avaient recours jusqu'ici. “Nous continuerons d'explorer d'autres méthodes pour donner aux membres plus d'options et de moyens d'explorer et de découvrir le contenu qu'ils souhaitent regarder”, a ajouté le service de streaming vidéo à la demande.

Netflix ne va plus vous surprendre

Analyste chez le cabinet LightShed Partners, Rich Greenfield explique que “Netflix essaie beaucoup de choses, itère rapidement et tue les choses qui ne fonctionnent pas”. Il n'est donc pas surprenant que la fonction Surprenez-moi ait été mise de côté après presque deux ans sans avoir réussi à s'imposer auprès du public, qui préfère semble-t-il choisir soi-même le contenu qu'il désire visionner.

Lors du lancement de cette fonctionnalité, Cameron Johnson, directeur de l'innovation produit chez Netflix, vendait ainsi ce qu'il appelait alors Lancer un titre : “Nous ne sommes pas toujours d’humeur à prendre des décisions. Que ce soit le vendredi soir après une longue semaine, ou lorsque notre réfrigérateur est plein mais que l'on ne sait pas quoi faire à manger, ou même lors d'une soirée film en famille où personne n’arrive à se mettre d'accord. Cela nous est tous arrivé. Parfois, nous n’avons qu'une seule envie : nous installer confortablement devant Netflix et nous laisser porter. C'est pour cela que nous avons créé “Lancer un titre”, une fonctionnalité simple et pratique pour découvrir de nouveaux programmes”.

L'option ne proposait pas une série ou un film sur une base totalement aléatoire, mais en fonction de ce que vous aviez regardé précédemment. Elle pouvait aussi lancer un contenu qui avait été commencé, mais pas terminé, ou une série ou un film figurant sur votre liste de favoris. Alors, faites-vous partie des abonnés à qui Surprenez-moi va manquer ?

Source : The Wall Street Journal