Canal+ baisse le prix de certaines offres, mais supprime la 4K et Paramount+

Canal+ procède à une refonte en profondeur de ses offres en ce début 2025. Tarifs préférentiels pour une période moins longue, quelques baisses de prix, retrait de Paramount+ inclus, disparition de la 4K UHD et des deux écrans en simultané pour les nouveaux abonnés sans engagement, on vous explique tout ce qui change.

Nouvelle année, nouvelles offres pour Canal+. On constate de nombreux changements sur les abonnements proposés par le groupe multimédia français. Quelques baisses de prix ont été opérées pour améliorer l'attractivité des packs, mais parfois en contrepartie de la suppression de certains contenus ou fonctionnalités. On vous aide à y voir plus clair dans ce récapitulatif.

Au rayon des bonnes nouvelles, la formule Canal+ de base sans engagement passe de 27,99 à 24,99 euros par mois. Si vous décidez de vous engager pour 24 mois, le prix baisse à 19,99 euros mensuels pendant six mois, avant de revenir à 24,99 euros mensuels. Cela représente une économie de 30 euros, à vous de voir si cela compense le fait d'être engagé durant deux ans.

Canal+ sans engagement : baisse de prix, mais un seul écran et plus de 4 K

Canal+ Ciné Séries devient aussi plus abordable si vous décidez de ne pas vous engager : le tarif tombe à 34,99 euros par mois au lieu de 39,99 euros. Max Standard, Insomnia et Ciné+ OCS sont toujours inclus. Pour Netflix, il y a du changement, puisque c'est désormais la formule Standard avec pub qui est intégrée à l'abonnement. Il faut passer à la caisse pour mettre à niveau son offre et se débarrasser de la publicité.

Face aux plateformes de streaming concurrentes, qui sont souvent sans engagement, Canal+ décide donc de se rendre plus compétitif sur ce créneau. Mais attention, les nouveaux abonnés à ces offres perdent aussi certains avantages. Paramount+ n'est par exemple plus inclus dans ces offres (sauf Canal+ Ciné Séries). Pour y accéder, il faut souscrire un pack additionnel comprenant le service de vidéo à la demande.

Mais ce n'est pas tout, Canal+ supprime également deux options qui pourraient bien provoquer la gronde des utilisateurs. Les nouveaux abonnés aux offres sans engagement perdent en effet l'accès à la définition 4K UHD, à la technologie HDR et à l'audio Dolby Atmos. Pour la meilleure expérience d'image et de son, il est donc désormais obligatoire de s'engager, une décision qui risque de faire jaser. En outre, seule l'offre avec engagement permet de se connecter en simultané avec deux écrans. Les utilisateurs sans engagement doivent se contenter d'un écran unique à la fois.

Rat+ Ciné Séries et Rat+ Sport font leur retour

De son côté, Canal+ Sport coûte maintenant 45,99 euros par mois, sans changement au niveau des contenus : accès à toutes les chaînes sport de Canal+, Multisports et beIN Sports notamment. Le pack Canal+ Friends & Family laisse se place à une nouvelle formule baptisée La Totale. Elle est disponible pour 59,99 euros par mois pendant six mois, puis à 75,99 euros mensuels, pour une période d'engagement de 24 mois. Elle inclut la qualité 4K UHD et quatre écrans en simultané, ainsi que :

Écosystème Canal+ : Toutes les chaînes de Canal+, leurs replays et les programmes à la demande

Toutes les chaînes de Canal+, leurs replays et les programmes à la demande Films et séries : Apple TV+, Max Standard, Netflix Standard (2 écrans HD), Paramount+ Standard, Insomnia, Ciné+ OCS

Apple TV+, Max Standard, Netflix Standard (2 écrans HD), Paramount+ Standard, Insomnia, Ciné+ OCS Sport : Toutes les chaînes sport de Canal+ (incluant les chaînes Live), Eurosport 1 et 2 (beIn Sports n'est pas inclus)

Toutes les chaînes sport de Canal+ (incluant les chaînes Live), Eurosport 1 et 2 (beIn Sports n'est pas inclus) Divers : Grand nombre de chaînes thématiques, chaînes TNT françaises et certaines chaînes internationales

Enfin, les offres Rat+ à destination des jeunes (moins de 26 ans) sont de nouveau proposées. Rat+ Ciné Séries et Rat+ Sport coûtent chacune 19,99 euros par mois, sans engagement. La première inclut Canal+ et les chaînes Canal, Max Standard, Netflix Standard avec pub, Paramount+ Standard, Insomnia, Ciné+ OCS et Apple TV+.

La seconde donne accès à Canal+ et aux chaînes Canal (dont celles qui spécialisées sport, comme Canal+ Sport, Foot et Sport 360), à Apple TV+, à beIN Sports, à Eurosport 1 et 2. De quoi regarder la Ligue des Champions, la Liga espagnole, la Premier League anglaise et la Bundesliga allemande en football, ainsi que le Top 14 de rugby, la Formule 1 ou encore la Moto GP.