Netflix : top 10 des meilleurs films de Noël

Netflix adapte son catalogue tout au long de l’année, mais aussi et surtout à l’approche de Noël ! La plateforme de streaming propose une sélection très dense de films, séries et documentaires. Dans tout ce contenu, nous vous avons sélectionné notre top 10 des films de Noël à regarder, seul ou en famille (mais c’est mieux en famille quand même !).

Pour aller encore plus loin dans l’exploration du catalogue, n’hésitez pas à tester ces quelques codes secrets permettant de découvrir toutes les catégories de films de Noël sur Netflix. Si les long métrages de saison ce n’est pas votre truc (on ne vous juge pas), on vous invite aussi à consulter notre sélection des meilleurs films sur Netflix.

Notre coup de coeur : Les Chroniques de Noël

C’est tout simplement le meilleur film de Noël que nous ayons vu depuis bien longtemps. Véritable conte moderne, le film nous raconte l’histoire, aussi émouvante que mouvementée, d’un soir de réveillon pas comme les autres. Un frère et une soeur que tout oppose vont devoir apprendre à se retrouver afin de sauver l’esprit de Noël. On a rarement pleuré autant devant une production Netflix ! Cerise sur le gâteau : Kurt Russell dans le rôle d’un Père Noël irrévérencieux et grande gueule qui reprend les tubes d’Elvis Presley en prison. Un must !

Christmas with the Kranks

En l’absence de sa fille, Luther Kranks (l’inoubliable Père Noel de Super Noel) convainc sa femme (Jamie Lee Curtis) de boycotter Noël cette année. Soucieux d’économiser suffisamment pour partir plusieurs semaines à Hawai, il va refuser de participer aux célébrations de son quartier : pas de guirlande, pas d’étrennes et pas de repas de réveillon fastueux cette année. Sans surprise, l’avarice de Luther va rapidement se heurter aux traditions de son voisinage. Une guerre fratricide complètement absurde se déclare vitre entre les voisins et les Kranks.

Noël à Snow Falls

Noël à Snow Falls fait partie de ces films de saisons sans prétention qui garantissent de passer un bon moment. A l’approche des fêtes, un important PDG envoie sa fille unique, une starlettte superficielle, récupérer un document dans une petite ville perdue au milieu de nulle part. Ce qui devait arriver arriva : la jeune femme tombe follement amoureuse d’un homme modeste au grand coeur et découvre la vraie signification de Noël. Idéal pour l’après-midi du 25 décembre ou pour mettre en arrière plan le soir du réveillon.

Klaus

Jasper, un facteur maladroit et paresseux parachuté sur une île glaciaire du cercle Arctique afin d’y établir un bureau de poste, fait la rencontre d’un mystérieux menuisier barbu, baptisé Klaus. L’homme vît en reclus dans un chalet bourré de jouets artisanaux. Les deux hommes vont rapidement se lier d’amitié pour apporter un peu de joie et de bienveillance aux habitants d’une petite bourgade enneigée, Smeerensburg. Un superbe film d’animation, accessible gratuitement à tous les internautes.

Holiday Rush

Fraîchement débarqué sur Netflix, Holiday Rush raconte l’étonnante fin d’année de Russ, un DJ radio veuf et père de quatre enfants un peu trop gâtés. Quelques jours avant le réveillon, il perd brutalement son emploi. Au pied du mur, il ne sait pas comment expliquer à ses enfants que les cadeaux de Noël seront bien difficiles à payer cette année…Cet amusant film familial réunit tous les ingrédients d’une soirée de Noël réussie : de l’amour, un message dégoulinant de bons sentiments et des décors enchantés.

Flocons d’amour

Inspiré du roman Let it snow de Maureen Johnson, John Green et Lauren Myracle, le film raconte l’histoire de Gracetown, une petite ville frappée par une tempête de neige le soir de Noël. Au casting du métrage, on trouve notamment Kiernan Shipka, l’héroïne des « Nouvelles aventures de Sabrina ». Le métrage s’intéresse au réveillon d’une poignée de personnages au tournant de leur existence. Aussi mielleux que convenu, le film ravira surtout les amateurs de films à l’eau de rose.

L’Alchimie de Noël

Un chevalier du Moyen Âge baptisé Sir Cole est propulsé à notre époque suite à une malédiction. Arrivé en 2019, il va rapidement tomber sous le charme de Brooke, une jeune prof de sciences désenchantée. Un film de Noël sans prétention à regarder au coin du feu entouré de vos proches. Une belle surprise.

A Christmas Prince

Encore plus délicieusement mielleux, on vous conseille chaudement Christmas Prince. L’histoire commence en Aldovie, un pays fictif régi par une monarchie particulièrement rigide et stricte. Cherchant le scoop ultime, une journaliste infiltre le château royal…et finit par rencontrer Richard, le beau prince ténébreux. A regarder surtout pour ces superbes décors.

A Christmas Prince 2 : The Royal Wedding

Ce second opus reprend presque à la lettre la recette du premier : bons sentiments, décors enneigés fastueux, des personnages dégoulinant de bons sentiments et un jeu d’acteur parfois perfectible. The Royal Wedding se distingue néanmoins par son scénario inventif. Grâce à son écriture inventive, le film parvient à maintenir un certain suspens.

A Christmas Prince 3 : The Royal Baby

Dans ce troisième volet, le prince et la princesse d’Aldovie s’apprêtent à devenir parents. Mais d’abord, Amber et son compagnon Richard vont devoir une nouvelle fois sauver le royaume d’une terrible menace. Cette année, les deux tourtereaux ont mission de renouveler une trêve ancestrale avec la reine et du roi de Penglia. C’est déjà le troisième film de la saga, initiée en fin 2017. La trilogie est idéale pour occuper vos longues soirées d’hiver et vous donner l’esprit de Noël en un temps record !