Netflix pourrait bientôt diffuser des séries HBO sur sa plateforme

Deux grands rivaux du secteur de la diffusion en continu pourraient conclure un accord. Warner Bros. Discovery serait en pourparlers pour accorder une licence à Netflix pour diffuser des titres de HBO.

Netflix chercherait à conclure un accord pour diffuser les anciens titres de HBO, ce qui pourrait marquer le début de la fin de l'exclusivité en matière de diffusion en continu. Cela signifierait que certains titres de HBO ne seraient plus diffusés uniquement sur Max, mais seraient également disponibles ailleurs.

La série qui, selon les rumeurs, ferait l'objet de l'accord est Insecure d'Issa Rae, qui a été diffusée sur HBO pendant cinq saisons jusqu'à ce qu'elle prenne fin en décembre 2021. D'autres émissions suivraient. L'accord ne serait pas exclusif, c’est-à-dire que WBD pourrait toujours diffuser la série sur sa propre plateforme, Max.

Des séries HBO chez Netflix, c’est peut-être bientôt possible

Outre Insecure d'Issa Rae, Deadline a confirmé que l'accord non exclusif, qui n'a pas encore été signé, inclura Ballers de Dwayne Johnson, les miniséries de guerre Band of Brothers et The Pacific et, surtout, Six Feet Under.

Si Netflix parvenait à trouver un accord avec Warner, cela ne serait finalement pas une première. HBO avait elle-même conclu un accord avec Amazon en 2014, en vertu duquel des séries telles que The Sopranos, The Wire, Deadwood, Rome, Six Feet Under, Eastbound & Down, Enlightened et Flight of the Conchords étaient diffusées en continu sur son service Prime Video, tandis que Westworld avait été offert sur les plateformes gratuites Roku et Tubi. Showtime, le rival de HBO sur le câble premium, a également conclu un accord avec Netflix, lui vendant des titres tels que Dexter et The Tudors, après leur diffusion sur le réseau linéaire.

Évidemment, on ne s’attend pas à ce que des séries phares quittent la plateforme de HBO pour se retrouver sur Netflix. Des séries telles que Game of Thrones, House of the Dragon ou encore The Last of Us devraient bien rester exclusivement disponibles sur la plateforme de la Warner Bros Discovery. HBO avait été contraint de diffuser The Last of Us sur Prime Vidéo en France, mais c’est parce que son propre service n’est pas encore disponible chez nous.

Quoi qu’il en soit, ce changement de stratégie s'aligne sur la vision du PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, qui a déjà exprimé sa volonté de renoncer à l'exclusivité afin d'obtenir des licences de contenu et d'augmenter les résultats de l'entreprise.