Netflix pourrait baisser ses tarifs en ajoutant de la pub aux films et séries TV

Un haut responsable de Netflix a déclaré que la société n'envisageait pas actuellement de proposer une option de streaming incluant de la publicité, mais a refusé d'exclure cette possibilité à l'avenir.

Alors que Disney+ vient d’officialiser l’arrivée d’un abonnement moins cher avec des publicités incluses plus tard cette année, certains de ses concurrents comme Netflix songent également à aller vers ce modèle économique pour tirer le prix des abonnements vers le bas.

À l’occasion de la conférence de Morgan Stanley sur les technologies, les médias et les télécommunications, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, n’a pas écarté l’idée d’ajouter de la publicité sur la plateforme. Il a déclaré que l'entreprise ne dirait jamais “jamais”, même si la publicité ne fait pas partie de ses plans pour le moment.

Netflix pourrait ajouter des pubs entre chaque épisode de votre série

Certains analystes de Wall Street avaient déjà par le passé exhorté Netflix à développer un niveau de service moins coûteux avec de la publicité pour augmenter ses revenus. Le rythme des nouveaux abonnés de la société a ralenti au cours des derniers trimestres, et les actions Netflix ont chuté de près de 43 % cette année.

De son côté, Disney a déclaré qu'il considérait cette nouvelle option d'abonnement comme une “pierre angulaire” de son plan visant à faire passer le nombre d'abonnés à ses services de streaming à plus de 230 millions d'ici 2024. Disney+ compte actuellement environ 130 millions d'abonnés dans le monde, soit moins que les 222 millions de Netflix, bien que le service de Disney se soit développé à un rythme plus rapide ces derniers mois.

Si Netflix venait à ajouter de la publicité sur sa plateforme, cela ne concernerait pas tous les abonnements. En effet, seul le forfait Essentiel le moins cher à 8,99 euros par mois devrait être impacté, tandis que ceux qui ont opté pour les abonnements Standard et Premium pourraient toujours profiter du service sans publicité. L’arrivée de la publicité pourrait donc permettre à Netflix de bloquer le prix de son forfait le plus abordable, voire de le rendre moins cher. Et vous, seriez-vous prêts à accepter quelques publicités si cela entraine une diminution du prix de l’abonnement ?

