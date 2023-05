Netflix s’attend à une énorme polémique avec la fin du partage des mots de passe

Plus quelques semaines avant que Netflix acte officiellement la fin du partage de mot de passe, et le géant du streaming se prépare au pire. Au Royaume-Uni, ce dernier a même prévenu plusieurs opérateurs télécoms partenaires que le service risque d’être assailli par des utilisateurs mécontents. Ça promet.

La fin du partage de mot de passe sur Netflix approche à grands pas. En France, et plus généralement en Europe, on s’attend à une annonce officielle de la plateforme au cours de ce deuxième trimestre, ce qui ne devrait donc plus tarder. Autant dire que la polémique continue de battre son plein auprès des utilisateurs, ce dont Netflix a parfaitement conscience.

En effet, comme le rapporte le Financial Times, le service de SVOD a commencé à prévenir plusieurs de ses partenaires britanniques de l’arrivée imminente de la mesure. Objectif : les préparer au raz-de-marée d’utilisateurs mécontents qui risque de s’écraser sur leurs centres d’appels. Au Royaume-Uni, plusieurs réunions ont déjà été organisées entre les opérateurs et l’entreprise pour prévoir au mieux les réponses à apporter aux plaintes.

Netflix craint la colère de ses utilisateurs après la fin du partage de mot de passe

Le choix des opérateurs télécoms pour ces réunions n’a rien d’anodin. Tout comme en France, ils sont plusieurs outre-Manche à proposer le service de streaming au sein de leurs offres afin d’attirer une nouvelle clientèle. Autant d’utilisateurs donc, qui risquent la mauvaise surprise une fois la mesure actée par Netflix s’ils n’en ont pas été informés jusqu’à maintenant, et qui pourraient s’en prendre à leur opérateur pour savoir ce qu’il se passe.

Il est assez logique que Netflix se prépare au pire. En Espagne, où de premiers tests ont été menés par la plateforme, celle-ci accuse la perte d’un million d’utilisateurs. Toutefois, l’entreprise ne fonce pas nécessairement dans le mur. En effet, on observe également une hausse de souscriptions, qui correspond aux utilisateurs autrefois présents sur le compte d’un proche. Ainsi, Netflix espère que sur le long terme, sa décision lui permette finalement de joindre les deux bouts.

