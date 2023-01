Netflix : voici comment vous serez contrôlé quand vous voudrez partager votre compte

Nous savons désormais que l’interdiction du partage de compte sur Netflix approche à grands pas. En revanche, nous ne savons pas encore comment la plateforme compte s’y prendre pour vérifier que ses abonnés n’ont pas donné leur mot de passe à un autre utilisateur. Grâce à l’UFC-Que Choisir, nous en savons désormais un peu plus.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne : 2023 signera la fin du partage de compte sur Netflix. La plateforme a maintes fois fait savoir sa désapprobation sur ce sujet au cours des années précédentes et il n’est désormais plus qu’une question de mois avant que celle-ci n’interdise la pratique. Selon ses dires, il y aurait pas moins de 100 millions d’utilisateurs qui partageraient leur mot de passe avec un ou plusieurs proches, soit un manque à gagner de 6 milliards de dollars.

À l’heure actuelle, il reste encore cependant deux grandes inconnues : celle du prix, et celle de la méthode. Pour ce qui est de la première, l’UFC-Que Choisir y est déjà allé de ses propres suppositions. L’organisme rappelle en effet qu’en Amérique du Sud, où la mesure est déjà en vigueur dans certains pays, la facture a augmenté de 20 à 30 % en moyenne. Si l’on rapporte ce chiffre au prix des abonnements français, on peut donc s’attendre à une augmentation de 3 à 4 €/mois pour chaque ajout d’utilisateur.

Ce que l’on sait pour le moment sur la fin du partage de compte sur Netflix

Une augmentation qui n’est pas sans risque. « Nous nous attendons à ce que, comme en Amérique latine, la première réaction des utilisateurs concernés soit de déserter la plateforme, ce qui aura un impact sur la croissance des abonnés à court terme. Mais ensuite, les ménages activeront leurs propres comptes et des comptes de membres supplémentaires », estime Netflix, bien conscient de l’exode à venir des utilisateurs.

Après le « combien' », reste donc le « comment ». Là encore, Netflix n’a pas encore communiqué sur la manière dont il vérifiera le respect de son nouveau règlement. En revanche, nous savons que la plateforme pourra se référer à l’adresse IP des utilisateurs à chaque nouvelle connexion, puisque ces derniers acceptent de léguer ces informations en signant le contrat d’utilisation.

« Nous ne vous facturerons pas automatiquement si vous partagez votre compte avec quelqu’un qui ne vit pas avec vous », rassure néanmoins Netflix, qui laisse donc encore planer le mystère sur la question. Pour rappel, en Amérique du Sud, les utilisateurs ayant été rajoutés à un compte existant ne peuvent visionner et télécharger du contenu que sur un seul appareil.

Source : UFC-Que Choisir