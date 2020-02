Samsung : Netflix va proposer des contenus exclusifs sur les smartphones Galaxy

Samsung et Netflix viennent d’annoncer un partenariat exclusif. Cet accord va permettre aux utilisateurs d’un smartphone de la marque de regarder les séries et les films du catalogue Netflix dans les meilleures conditions possibles. Dans le cadre de ce partenariat, le service de streaming américain va aussi proposer des contenus exclusifs sur les appareils du constructeur.

Samsung et Netflix ont profité de la conférence Unpacked dédié aux Galaxy S20 et au Galaxy Z Flip pour lever le voile sur un partenariat exclusif. « La mission de ce partenariat est de rendre l’expérience de visionnage Netflix sur les smartphones Samsung la meilleure possible » explique Jackie Lee-Joe, responsable du marketing chez Netflix, lors de la présentation.

Grâce à cet accord inattendu, Samsung s’impose comme la marque de smartphones idéale pour les amoureux des séries et des films du catalogue Netflix. « Nous pensons que ce partenariat important offrira à des millions d’utilisateurs Samsung à travers le monde la meilleure expérience de divertissement sur mobile et rendra la découverte de nouvelles histoires plus facile que jamais » ajoute la responsable.

Mais le partenariat annoncé ne se résume pas à une meilleure qualité de son et d’image. Netflix va aussi proposer des contenus exclusifs aux utilisateurs d’un smartphone Samsung. Le leader de la VOD a notamment évoqué l’arrivée de vidéos présentant les coulisses de ses productions. Certains des contenus promis par Netflix seront filmés avec un Galaxy S20, S20+ ou un Galaxy S20 Ultra directement par les réalisateurs les plus en vogue de la plateforme/

Parmi les séries et films concernés par ces contenus exclusifs, on trouve notamment Narcos Mexico, La Casa de Papel, Stranger Things, Birdbox ou encore Elite, dont la sortie de la saison 3 est imminente. Les vidéos exclusives seront accessibles aux utilisateurs d’un smartphone Galaxy via des services Samsung comme Samsung Content et Samsung Daily. Malheureusement, Netflix n’a pas précisé quand les premiers contenus seront disponibles.