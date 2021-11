Netflix lance Top 10, un site qui révèle le classement des films et séries les plus regardés chaque semaine

Netflix vient de lancer Top 10, le site officiel qui compile tous les classements des séries et des films les plus regardés du catalogue. Le géant du streaming se base désormais sur les heures de visionnage pour déterminer les sélections des contenus des plus populaires. Explications.

Ce 16 novembre 2021, Netflix a mis en ligne un site web intitulé Top 10. Cette plateforme va compiler chaque semaine la liste de tous les films et séries les plus regardés du catalogue Netflix. Le site sera actualisé tous les mardis. “Que vous consultiez le site Top 10 sur Netflix ou que vous naviguiez directement sur notre service, il est maintenant très simple de voir ce que les autres abonnés regardent”, explique Netflix dans un communiqué de presse. Depuis l'an dernier, le service de streaming affiche le top 10 des séries et films les plus regardés du catalogue directement dans l'interface.

Pour mettre au point ce nouveau site web, Netflix a réfléchi à une nouvelle méthode de mesure des audiences. Jusqu'ici, Netflix comptabilisait une vue complète lorsqu'un abonné n'a regardé que deux minutes d'une série dans les 28 jours après le lancement de celle-ci sur la plateforme. Par soucis de transparence, le géant du streaming se focalisera désormais sur les heures de visionnage totales passées devant une série ou un film. Cet indicateur risque de favoriser les contenus longs par rapport aux séries et films plus courts.

Quels sont les tops 10 proposés par Netflix ?

“Trouver le meilleur moyen de mesurer le succès d’un titre en streaming est difficile et aucun indicateur n’est parfait”, tempère Pablo Perez de Rosso, vice-président stratégie, planification et analyse des contenus de Netflix. Sur base de cette nouvelle métrique, Netflix a va proposer une série de classements toutes les semaines. On y trouve ainsi :

Un top 10 des films les plus regardés par pays (90 nations disponibles)

Un top 10 des séries les plus regardées par pays (90 nations disponibles)

Un top 10 des films anglophones les plus regardés dans le monde

Un top 10 des films non anglophones les plus regardés dans le monde

Un top 10 des séries anglophones les plus regardées dans le monde

Un top 10 des séries non anglophones les plus regardées dans le monde

Les classements sont “calculés en fonction des heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine précédente, à la fois pour les titres originaux et ceux sous licence”. En France, c'est le film Red Notice avec Ryan Reynolds et Gal Gadot qui arrive en tête du classement des long métrages les plus regardés entre le 8 et le 14 novembre 2021. Du côté des séries, les abonnés français se sont jetés sur la saison 4 de Dynastie. Consultez tous les classements en vous rendant sur le site Top 10 de Netflix.