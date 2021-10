Maid va devenir la mini-série la plus regardée sur Netflix, devant le Jeu de la dame

Maid, la mini-série avec Margaret Qualley, rencontre un franc succès sur Netflix. Dans les 28 jours après sa sortie, 67 millions d'abonnés dans le monde devraient avoir regardé la série. Maid promet ainsi de s'imposer comme la mini-série Netflix la plus populaire, devant le Jeu de la Dame.

Ce 1er octobre 2021, la mini-série Maid a fait son entrée dans le catalogue Netflix. Inspirée des mémoires de Stéphanie Land, la production suit le parcours d'Alex, une jeune mère américaine de 25 ans qui se retrouve subitement seule et sans argent après avoir quitté un compagnon violent.

Afin de subvenir aux besoins de sa fille Maddy, la jeune femme va se tourner vers les services sociaux. Pour s'en sortir malgré les embûches, elle va rapidement trouver un emploi sous-payé de femme de ménage. La mini-série repose en grande partie sur le talent de son actrice principale, Margaret Qualley, et sur la justesse du scénario signé Molly Smith Metzler.

Un carton pour Maid, la mini série dramatique de Netflix

Depuis son arrivée sur la plateforme, Maid a rencontré un succès monstre. La mini série en 10 épisodes devrait être regardée par 67 millions de comptes Netflix depuis sa sortie. Dans les 28 jours après son lancement, elle devrait s'imposer comme la 5ème série la plus regardé du catalogue, derrière The Witcher (76 millions), Lupin (76 millions), Bridgerton (82 millions) et Squid Game.

Surtout, Maid s'apprête à détrôner la dernière mini série à succès de Netflix : le Jeu de la Dame. Adapté d'un roman de l'écrivain américain Walter Tevis, la série montre comment Beth Harmon, une jeune orpheline, se découvre un immense talent pour les échecs. Malgré ses excès, la jeune femme va partir en Russie pour combatte les plus grands champions du monde. Dans les 28 jours après sa sortie, la série a été regardée par 62 millions de comptes.

Pour mémoire, Netflix comptabilise une vue complète lorsqu'un abonné n'a regardé que deux minutes d'une série dans les 28 jours après le lancement de celle-ci sur la plateforme. De facto, tous les abonnés comptabilités n'ont pas forcément regardé l'intégralité du show.

Couplé au succès planétaire de Squid Game, Maid va contribuer à l'extension du parc d'abonnés de Netflix. Le géant du streaming espère atteindre les 222 millions de clients dans le monde d'ici début 2022. Aux dernières nouvelles, Netflix compte 213,5 millions d'abonnements payants. Grâce au succès de ses contenus originaux, le service de streaming a séduit 4,4 millions d’abonnés pendant l'été.