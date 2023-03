Netflix intègre une fonctionnalité ultra demandée, les ventes de la PS5 explosent, c’est le récap

Netflix intègre enfin une fonctionnalité réclamée depuis des lustres par les utilisateurs, les ventes de la PS5 explosent et dépassent pour la 1re fois celles de la Switch, Google diffuse une nouvelle version preview d'Android 14, c'est le récap de l'actu du jeudi 9 mars 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech ce jeudi 9 mars 2023 sur Phonandroid ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans colonnes un changement de design important chez Spotify sur Android et iOS. Désormais, l'interface du service de streaming musical se rapproche bien plus de celle de TikTok, avec de nombreux flux audio et vidéo.

Dans un autre registre, Microsoft a déclaré qu'il ne augmenterait jamais les prix du Xbox Game Pass. Une déclaration loin d'être innocente, puisqu'elle permet au géant américain de rassurer les autorités britanniques de régulation de concurrence. Une manière de faire comprendre à la CMA que Microsoft ne profitera pas de l'arrivée de Call of Duty dans le Game Pass pour revoir ses tarifs à la hausse.

Du côté des voitures électriques, Mini a confirmé l'arrivée d'une refonte de la Mini Cooper SE en 2023. Au programme, quelques retouches côté design et surtout l'introduction de batteries plus imposantes et d'une nouvelle motorisation, pour plus d'autonomie. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois actualités à retenir de ce jeudi 9 mars 2023.

Netflix intègre une fonctionnalité ultra demandée

Mieux vaut tard que jamais. Alors que les concurrents proposent déjà des options similaires depuis belles lurettes, Netflix s'est enfin décidé à intégrer une fonctionnalité phare sur la version TV : la possibilité de personnaliser les sous-titres (taille, style, et arrière-plan).

Les ventes de la PS5 explosent et dépassent celles de la Nintendo Switch

Sony l'avait annoncé, la pénurie de PS5 touchera à sa fin en 2023. Et bien, les chiffres donnent raison au constructeur, avec une augmentation des ventes de l'ordre de 457 % en février 2023. Avec plus de 366 000 consoles écoulées sur cette période, c'est la première fois que les ventes de la PS5 dépassent celles de la Nintendo Switch, avec 221 000 exemplaires.

Google vient de confirmer le déploiement d'une nouvelle version preview d'Android 14 dédiée aux développeurs. Cette mouture apporte divers changements, comme des options inédites pour gérer les données consultables par les applis. Mais ce que l'on retient surtout, c'est l'arrivée des Passkeys, une technologie qui permet aux utilisateurs de se connecter plus facilement aux applis dotées d'une sécurité biométrique.

