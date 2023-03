Android 14 : Google diffuse une nouvelle preview, voici toutes les nouveautés

Google a décidé de commencer le déploiement d'Android 14 Developer Preview 2, et comme prévu, la nouvelle mise à jour apporte plusieurs nouveaux changements, dont de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Google déploie maintenant la deuxième Developer Preview d'Android 14, après la publication de la première preview le mois dernier pour ses smartphones Pixel. La dernière mise à jour apporte plusieurs améliorations aux sections sécurité et optimisation logicielle ainsi que des options de personnalisation à la prochaine version d'Android.

Google améliore la sécurité des smartphones sous Android 14

Le géant américain souligne que cette mise à jour permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données. Ainsi, la nouvelle Developer Preview inclut notamment des changements qui permettent aux utilisateurs de laisser une application accéder à des photos spécifiques plutôt qu'à l'ensemble de leur bibliothèque.

Google indique qu'il existe désormais trois options pour autoriser une application à accéder à vos photos : « Autoriser l'accès à toutes les photos » fait ce qu'il dit, « Sélectionner les photos » vous permet de choisir ce qui peut être accédé, et « Ne pas autoriser » empêche simplement une application d'accéder à vos photos ou vidéos. C'est utile si, par exemple, vous utilisez une application tierce qui permet de retoucher vos photos.

Bonne nouvelle, Android 14 vous permettra enfin de rejeter des notifications qui ne pouvaient pas être rejetées auparavant. Cela inclut par exemple les icônes persistantes des applications d'arrière-plan qui ne disparaissent pas d'un simple glissement de doigt. Google explique que vous pourrez désormais les faire disparaître lorsque vous déverrouillerez votre téléphone.

Dans Android 14 DP2, Google apporte aussi des modifications pour rationaliser les performances des applications, notamment en les empêchant de s'exécuter lorsqu'elles ne sont pas utilisées, afin d'améliorer l'autonomie des smartphones et limiter la consommation de la batterie.

Les Passkeys font leur arrivée sur Android 14

Google propose également des moyens plus sûrs et plus simples de se connecter. Une nouvelle API offrira une option de connexion sans mot de passe plus sûre, grâce à des clés d'accès, les fameuses passkeys. Cela devrait permettre aux utilisateurs de se connecter plus facilement à des applications dotées d'une sécurité biométrique, et de bénéficier d'une expérience plus sûre, car les passkeys ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'attaques de phishing ou d'escroqueries comme le sont les mots de passe.

Le rêve de Google est que la saisie d'un mot de passe soit un jour obsolète et que nous utilisions à la place d'autres méthodes plus sûres pour nous connecter aux applications et aux services. Les Passkeys fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation, s'appuient sur des normes industrielles rigoureuses et peuvent être utilisés à la fois sur le web et dans des applications autonomes.

Android 14 DP2 apporte plus d’options de personnalisation

Avec les préférences régionales, une fois que votre appareil sera équipé d'Android 14, vous pourrez personnaliser les unités de température, le premier jour de la semaine et le système de numérotation, en fonction de votre région. Ainsi, si vous êtes un Européen vivant aux États-Unis, vous ne serez plus coincé avec les Fahrenheit.

Google prépare également l’arrivée d’un nouveau créateur de fond d'écran “Emoji Lab” pour les téléphones Pixel, qui vous permettra de créer vos propres fonds d'écran farfelus. Au-delà d'une simple collection de fonds d'écran intégrés, cette fonctionnalité permettra d’accéder à un processus de création simple en trois étapes. Tout d'abord, vous choisissez quelques emojis différents (jusqu'à 14) pour former la base. Ensuite, vous pouvez choisir le motif dans lequel les emojis sont disposés, avec des options telles que “Mosaïque”, “Lotus” et “Empilement”. Enfin, vous pouvez choisir parmi un assortiment de palettes de couleurs bicolores.

Notons également que Google a partiellement activé un paramètre d'horloge personnalisée dans la section “Fond d'écran et style”. Actuellement répertoriée comme “Paramètres de l'horloge”, l'option décrit votre capacité à “Choisir une horloge personnalisée”, vraisemblablement pour l'écran de verrouillage. Pour l’instant, impossible de cliquer sur la nouvelle option.

On retrouve aussi dans Android 14 Developer Preview 2 une fonction “Flash notifications” qui permettra aux propriétaires de Pixel d'émuler la LED de notification qui a disparu de nombreux smartphones il y a longtemps. Vous pouvez activer les “notifications flash de l'appareil photo” ou les “notifications flash de l'écran” indépendamment ou simultanément en allant dans Réglages > Accessibilité > Notifications flash.

Google apporte également quelques modifications à certaines fonctionnalités déjà existantes. C’est par exemple le cas du geste de retour, qui profite désormais d’une nouvelle animation avec une bulle contenant une flèche, plutôt qu’une simple flèche comme c’est le cas maintenant.

En parlant de gestes, les paramètres de navigation gestuelle étaient auparavant enfouis dans Système > Gestes. Désormais, Google a ajouté un raccourci dans les paramètres d'affichage (appelé “Mode de navigation”) et les a retirés du menu précédent, en leur donnant leur propre raccourci dans les paramètres du système.

Enfin, Google a ajouté un raccourci vers le widget de batterie de ses smartphones Pixel directement dans la section des paramètres batterie. En bas, vous trouverez une zone tactile qui fait apparaître le widget avec une option pour l'ajouter à votre écran d'accueil. La DP2 offre aussi de nouvelles possibilités pour adapter les applications aux grands écrans des tablettes et des appareils pliables, notamment en ajoutant la prise en charge du stylet.

Qui peut installer la Developer Preview 2 d’Androd 14 ?

La deuxième Developer Preview d'Android 14 doit être installée manuellement et n'est actuellement compatible qu'avec les téléphones Google Pixel à partir du Pixel 4a, et jusqu'aux modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro les plus récents.

Comme son nom l’indique, nous ne recommandons pas d'essayer d'installer la nouvelle preview d'Android 14, à moins que vous ne soyez un développeur ou que vous utilisez un appareil secondaire, puisque des fonctionnalités essentielles pourraient être manquantes. Google publiera bientôt une version bêta du logiciel adaptée au grand public, pour que vous puissiez essayer toutes les nouveautés du nouveau système d’exploitation. D’après le calendrier officiel de Google, on s’attend à ce que la première bêta arrive dès le mois prochain.