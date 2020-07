Netflix : les 30 jours d’essai gratuit sont de nouveau disponibles, mais c’est un peu la loterie

En février dernier, Netflix mettait fin à la période d’essai de 30 jours gratuits sans donner de réelle explication. Mais voilà que les 30 jours d’essai font leur grand retour sur la plateforme. Enfin, avec un peu de chance, car l’offre en question n’apparaît pas à tous les coups.

Quand on souhaite s’abonner à un site de streaming vidéo, rien de tel que de le tester gratuitement durant une courte période afin de se faire une idée de son contenu et des services proposés. Depuis son arrivée en France, Netflix a toujours proposé à ses futurs consommateurs de tester gracieusement son service durant un mois complet… Jusqu’en février 2020, époque à laquelle le leader de la SVoD a tout bonnement stoppé son offre d’essai. On ignore toujours pourquoi, mais Disney+ lui aussi emboîter le pas et a stoppé la période d’essai de 7 jours.

Netflix teste le retour de l’offre d’essai

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient tester Netflix sans débourser le moindre centime : l’offre d’essai de 30 jours est de retour depuis peu ! Il est de nouveau possible de souscrire un abonnement sans qu’aucuns frais ne soient facturés durant un mois complet. Trois jours avant la date fatidique, Netflix envoie un rappel à l’utilisateur afin de connaître son choix : souhaite-t-il continuer l’aventure avec le service ou l’interrompre, auquel cas le visionnage des films et séries de la plateforme durant le mois qui vient de s’écouler aura été entièrement gratuit ?

En revanche, il y a un hic : l’offre de 30 jours n’apparaît pas systématiquement sur l’écran d’accueil de Netflix. Elle passe tantôt à 7 jours, tantôt à 21 jours… Voire ne s’affiche pas du tout. Nous avons mené l’expérience depuis différents postes disséminés un peu partout en région parisienne et sous différents navigateurs. Certains de nos collaborateurs n’ont jamais eu droit à la moindre période gratuite de test, quand d’autres accèdent de manière totalement aléatoire à l’offre d’un mois gratuit.

Nous avons également tenté de souscrire à abonnement avec un mois d’essai, et avons pu mener la procédure à son terme. Netflix annonce bel et bien qu’ »aucuns frais ne vous seront facturés avant la fin de votre mois gratuit » (voir capture ci-dessus). En revanche, La page de support de Netflix indique toujours que « Les essais gratuits ne sont actuellement pas proposés dans votre pays. » Pourquoi de tels aléas pour bénéficier de la période d’essai ? Nous avons contacté Netflix, qui nous a livré la réponse suivante : « nous explorons en permanence de nouvelles formes de promotion en France pour faire découvrir notre service et offrir la meilleure expérience possible. »

Bref, ce n’est pas encore officiel, mais l’offre de 30 jours gratuits pourrait faire son retour en France. En attendant, si vous souhaitez tester Netflix pendant 30 jours, c’est peut-être le bon moment, au cas où la plateforme changerait encore d’avis. Si le message concernant l’offre gratuite n’apparaît pas du premier coup, rafraîchissez la page de votre navigateur. Et si ce n’est toujours pas le cas, tentez de vous connecter au site en navigation privée. Cette petite astuce a fonctionné à de multiples reprises de notre côté.

