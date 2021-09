Netflix est victime d’un piratage, deux films ont fuité des mois avant leur sortie

Deux films Netflix ont fait leur apparition sur des sites de contenus piratés dans les dernières heures. Jusqu’ici rien d’anormal, si ce n’est que ces films ne sortiront que dans plusieurs mois. Les hackers sont en effet parvenus à obtenir les versions screener, destinés à la diffusion dans plusieurs festivals.

À quelques jours près, on aurait presque pu vous proposer deux films pour le moins inattendus dans notre sélection Netflix du week-end. Certes, il est monnaie courante que des contenus produits par la plateforme de streaming se retrouvent sur des sites de téléchargement illégal. Généralement, il suffit d’attendre quelques heures après la diffusion, une journée tout au plus, pour se visionner la version piratée. Mais cette fois-ci, c’est différent. Le dernier piratage en date concerne des films qui ne sortiront que dans plusieurs mois.

En effet, il ne s’agit pas de n’importe quel film, mais plutôt de films présentés en festival. C’est bien ce petit détail qui a permis aux pirates de se les procurer, puisqu’ils ont obtenu les versions « screeners », c’est-à-dire celles envoyées aux journalistes et critiques avant la diffusion. Le premier est The Power of Dog, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, dont la sortie est prévue pour le 1er décembre sur Netflix. Vous pouvez néanmoins déjà le télécharger sur les sites spécialisés. Quelques heures plus tard, c’est au tour de The Guilty, avec Jake Gyllenhaal, de faire son apparition sur la toile.

Deux films Netflix destinés aux festivals se retrouvent dans la nature

À l’origine de cette fuite, on retrouve le groupe de pirates EVO, déjà auteurs de nombreux leaks depuis quelques années. Ce dernier s’est par ailleurs spécialisé dans le piratage des versions screeners, allant jusqu’à définir une « saison des screeners » qui commence aux alentours de début décembre. Cette année, il semblerait donc que la moisson est arrivée beaucoup plus tôt.

À noter que les deux films piratés seront tous deux présentés lors du Vancouver International Film Festival, qui a débuté le 9 septembre dernier et qui durera jusqu’à la fin du mois. C’est donc probablement les versions screener envoyées aux critiques qu’ont récupérées les pirates. Malgré les efforts des différentes plateformes pour sécuriser leur contenu, ces dernières ne parviennent toujours pas à se protéger efficacement.

Source : Torrent Freak