Netflix : attention à cet email qui vous fait croire que votre abonnement a expiré, c’est une arnaque

Une nouvelle tentative de phishing liée à Netflix est en cours. Un mail, qui reprend tous les codes de la plateforme vidéo, vous informe que votre abonnement est arrivé à expiration. Et pour le renouveler, il va bien évidemment falloir rentrer toutes vos coordonnées bancaires sur le faux site mis en place pour l'occasion.

Les tentatives de soutirer les données personnelles des utilisateurs sont de plus en plus réussies. Il convient désormais de se montrer extrêmement vigilant lorsque l'on reçoit un mail provenant d'un service en ligne auquel on est abonné. L'une des tentatives de phishing les plus récentes concerne Netflix et, malgré quelques maladresses, il y a de quoi tomber facilement dans le panneau. Ce phishing qui vole vos coordonnées bancaire avait déjà été repérée en 2020, mais il n'était pour le moment diffusé qu'en anglais. Il arrive désormais en français.

Si vous recevez un message concernant l'expiration de votre abonnement Netflix, ne cliquez surtout pas le bouton vous invitant à renouveler ce dernier et à entrer vos informations de carte de débit : c'est une tentative d'arnaque. Ce genre de message qui sévit actuellement réunit pourtant tous les ingrédients aptes à tromper bon nombre d'utilisateurs. Méfiez-vous, car on peut facilement dans le piège de ce type de phishing, tant les détails sont “soignés”.

Un faux mail de Netflix vous demande de renouveler votre abonnement

S'il y a quelques années les pirates s'exprimaient dans un français très approximatif, ils redoublent aujourd'hui de précautions avant d'envoyer leurs messages. Dans la tentative de phishing qui sévit actuellement, on peut relever une faute d'orthographe (“dès que possibles”) et quelques problèmes de ponctuation (les escrocs semblent fâcher les points en fin de phrase)… Et c'est à peu près tout. Pour le reste, le message est clair et concis, tandis que la mise en page, les codes couleurs et le logo Netflix en entête ont de quoi duper les utilisateurs les moins aguerris.

Si d'aventure vous recevez ce genre de mail, quelques éléments ont quoi de vous mettre la puce à l'oreille. Tout d'abord, même s'il est question par la suite de Netflix dans le corps du mail, le message provient de “L'équipe NFX”. D'autre part, la fin du message est en anglais, alors que tout le reste est en français. Enfin, la date d'expiration est écrite au format américain (avec le mois en premier, puis le jour et enfin l'année).

Un site plus vrai que nature, mais bloqué par les navigateurs

L'un de nos lecteurs a reçu ce genre de mail et nous l'a transmis. Nous nous sommes donc empressés de l'ouvrir afin de voir jusqu'où les pirates pouvaient aller pour soutirer les informations des abonnés Netflix. Un problème se pose d'entrée de jeu, puisque le site est signalé comment n'étant pas sécurisé, quel que soit le navigateur utilisé. Nous avons fait le test sous Chrome, Edge et Firefox.

En forçant le navigateur à accéder au site, on tombe sur une copie conforme du site officiel de Netflix, tout du moins tel qu'on pouvait encore l'observer il y a quelques semaines. Un fond d'écran reprenant certaines séries à succès comme Lupin ou Peaky Blinders, le logo Netflix en haut à gauche, et bien évidemment le bloc destiné à vous identifier au service. Les pirates ont même repris le bandeau permettant de contacter le service, de lire les conditions d'utilisation, etc.

Une fois l'identifiant et le mot de passe entrés, on arrive sur une page permettant d'entrer ses informations de carte bancaire. Il est d'ailleurs fort probable que les pirates récupèrent au passage les données de connexion à Netflix, afin de les revendre sur le Web. Bien évidemment, nous ne sommes jamais allés jusqu'au bout de la procédure, et les informations d'identification à Netflix que nous avons fournies étaient factices.

Reste qu'il vaut mieux se montrer de plus en plus vigilant quand on reçoit un mail. Notre contact nous a par ailleurs assuré que son compte Netflix n'a jamais été hacké et qu'il a reçu cette tentative de phishing sur l'adresse mail à laquelle est bien rattaché son compte Netflix, alors qu'il en possède plus d'une dizaine. Vous savez quoi faire si vous recevez ce genre de message dans les prochaines semaines.