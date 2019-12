Netflix : Disney+ aurait finalement volé 1 million d’abonnés au leader de la VOD

Disney+ aurait finalement volé 1 million d’abonnés à son rival Netflix, révèlent des analystes financiers. Contrairement aux premières estimations, le rapport estime l’arrivée que Disney, ainsi que d’Apple, sur le marché du streaming a provoqué une grosse vague de désabonnements chez le leader de la VOD au cours de ce trimestre. Néanmoins, les différents services sur le marché devraient pouvoir coexister. Netflix n’est pas encore prêt de s’écrouler.

Un rapport rédigé par les analystes de Cowen & Co, une banque d’investissement américaine, et relayé par nos confrères du Hollywood Reporter, assure que Disney+ a volé 1,1 million d’abonnés à Netflix au cours du mois de novembre 2019. Pour rappel, Disney+ est disponible depuis le 12 novembre 2019 aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Fin novembre, un rapport de Bloomberg affirmait pourtant que le lancement de la plateforme n’a pas impacté le parc d’abonnés de Netflix. Dans le détail, la situation est donc plus compliquée qu’il n’y parait.

Selon Cowen & Co, environ 1,6 million d’abonnés vont déserter Netflix au cours du quatrième trimestre 2019 suite à l’arrivée de Disney+ et d’Apple TV+. Le rapport estime que 5,8% des clients Netflix ont résilié leur abonnement après avoir souscrit à Disney+. Pour Cowen & Co, ce taux de désabonnement est « gérable ».

Malgré cette vague de désabonnements, le parc de clients de Netflix ne devrait pas se réduire, tempère le rapport. Au cours de la période, Netflix parviendra à compenser en recrutant davantage d’abonnés dans le monde. Le service de streaming serait parvenu à séduire jusqu’à 7,6 millions supplémentaires au cours de ce trimestre. Comme toujours, Netflix peut compter sur le succès populaire de titres très attendus, comme The Witcher ou You saison 2, pour créer l’engouement. Bref, la concurrence de Disney et d’Apple n’est pas encore capable de ralentir la croissance de Netflix.

Lire également : mon test et avis sur Disney+, la nouvelle plateforme de streaming concurrente de Netflix

80% des américains ont un compte Netflix et Disney+

Dans la foulée, Cowen & Co révèle le résultat d’une enquête menée auprès de 2500 consommateurs américains. 21% des sondés affirment avoir souscrit à Disney+. Les analystes estiment donc que Disney+ a déjà attiré à peu près 24 millions d’abonnés américains depuis son lancement. 80% des sondés ayant souscrit à Disney+ disposent aussi d’un abonnement Netflix. Comme l’a prophétisé Reed Hastings, PDG de Netflix, de nombreux internautes vont s’abonner aux deux services. Il y a visiblement de la place pour tout le monde sur le marché de la VOD.

Source : The Hollywood Reporter