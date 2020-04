Netflix : découvrez la liste des séries les plus regardées en mars 2020

Qu’est-ce qu’ont le plus regardé les gens sur Netflix pendant le confinement du coronavirus ? Top 10 américain, top des contenus visionnés en France, voici un aperçu de ce qu’ont regardé les abonnés au mois de mars 2020.

Netflix n’est pas toujours très volubile lorsqu’il s’agit de donner des chiffres précis. Mais on a quand même droit, régulièrement, à quelques indications des performances de ses contenus. BGR s’est associé à Reelgood pour dresser la liste des films les plus regardés sur la plateforme au mois de mars 2020. De quoi reconsidérer peut être certains contenus à côté desquels vous étiez peut-être passé.

Que regardent les abonnés sur Netflix pendant le confinement ?

Voici la liste :

Love is Blind Elite Crash Landing on You Sex Education Stranger Things I’m not okay with this The Trials of Gabriel Fernandez Tiger King : Murder, Mayhem and Madness La Casa de Papel Better Call Saul

La source de ces données, c’est l’activité des 2 millions d’utilisateurs du moteur de recherche des sites de streaming Reelgood. Le site est principalement utilisé par des internautes anglophones. On peut donc en déduire qu’il s’agit d’un top plus ou moins fidèle de ce que les internautes regardent en ce moment dans les pays anglophones (notamment, on imagine, les Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande).

Notez d’ailleurs que lorsque l’on visite la rubrique des séries les plus populaires en ce moment sur Netflix sur Reelgood, on tombe aussi sur la liste suivante :

La Casa de Papel Peaky Blinders The Office The Walking Dead Altered Carbon Better Call Saul Grey’s Anatomy Outlander Breaking Bad Schitt’s Creek

Top 10 en France

Plus près de nous, lorsqu’on consulte Netflix France, le site donne cette liste de série dans son Top 10 en France aujourd’hui :

La Casa de Papel La Casa de Papel : Le phénomène Coffee Kareem Miracle in Cell No. 7 Boss Baby Elite Unorthodox Freud Walking Dead Ozark

Si vous cherchez encore ds idées de films et séries à regarder, nous vous conseillons également de consulter notre liste des meilleures séries Netflix. Nous avons contacté Netflix pour savoir si la plateforme pouvait nous transmettre un top officiel des contenus les plus regardés depuis le début du confinement en France. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons une réponse. Y a-t-il des contenus que vous n’avez pas encore regardé dans ces trois listes ? Partagez votre retour dans les commentaires !