Netflix : cette fonction pourrait résoudre un problème pénible sur Android

Netflix teste une fonctionnalité sur Android qui devrait améliorer l'expérience de visionnage dans certains cas. Elle permettrait aussi de gagner en autonomie et de consommer moins de données mobiles. On vous explique.

La plupart du temps, on parle de Netflix pour mentionner des hausses de prix, de nouvelles manières d'intégrer des publicités à la plateforme ou encore d'usage douteux de l'intelligence artificielle dans ses programmes. Il ne faut pourtant pas oublier que le service de streaming cherche aussi à améliorer ses aspects purement techniques, notamment pour augmenter la qualité d'image ou de son des films et séries qu'il propose. On pense par exemple à la possibilité de profiter du HDR sur les smartphones Android, une fonctionnalité qui existe depuis de nombreuses années déjà.

Cela ne veut pas dire que la fonction est totalement maîtrisée pour autant. Plusieurs utilisateurs se sont plaints que le HDR de Netflix n'est pas du tout au point sur certains modèles de mobiles, par exemple le récent Galaxy S24 Ultra de Samsung. Au lieu des couleurs éclatantes auxquelles on s'attend, on a droit à un rendu étonnamment sombre. Le coupable est l'adaptation automatique de la luminosité de l'écran, qui dans ce cas opère même si vous l'avez désactivé. Ce n'est pas le constructeur coréen qui aurait la solution à ce souci, mais bien Netflix.

Netflix pourrait ajouter une fonction bien utile sur Android, elle résoudrait un souci gênant

En examinant le code de la dernière version bêta de Netflix sur Android, on remarque la mention de ce qui pourrait prendre la forme d'un bouton d'activation/désactivation du HDR. Une solution simple pour basculer vers le SDR et éviter les problèmes mentionnés plus haut. Mais une telle fonction pourrait aussi profiter à tous, dans la mesure où regarder une vidéo Netflix en HDR a un impact réel sur deux aspects importants : l'autonomie et la consommation de données mobiles.

Lire aussi – Netflix améliore discrètement la qualité de ses films et séries sur les smartphones et TV 4K

Le HDR fait baisser plus rapidement le niveau de batterie sur le SDR. C'est d'ailleurs pour cette raison que par défaut, Windows désactive le visionnage HDR sur les PC portables non branchés sur secteur. On estime enfin que la technologie demande 5 à 10 % de données mobiles en plus pour un même fichier vidéo. Si vous ne pouvez pas vous connecter au Wi-Fi, mais que vous voulez absolument regarder votre épisode de série sur Netflix, pouvoir passer facilement en SDR est un ajout bienvenu. Reste à attendre un déploiement global de la fonction, ce qui n'est pas garanti et prendra du temps le cas échéant.

Source : Android Authority