Netflix augmente lourdement ses prix en Irlande, l’offre Premium grimpe à 21€ par mois

Une inquiétante hausse des prix de l’abonnement Netflix a eu lieu en Irlande. La formule Essentiel et Standard ont respectivement grimpé de 1 € et 2 €, tandis que l’offre Premium s’envole de 3 € pour atteindre 21 € par mois. C’est la première fois qu’un pays aussi proche de la France atteint un tel tarif, après plusieurs hausses consécutives à travers le monde.

Ces derniers temps, Netflix semble bien décidé à augmenter le prix de son abonnement. Aux États-Unis, le tarif a grimpé deux fois en moins de deux ans et culmine aujourd’hui à 19,99 par mois. La France a également eu droit à une légère hausse en octobre dernier. De ce fait, on pourrait se croirait relativement à l’abri. Pourtant, certains pays voisins ne sont pas épargnés.

Les utilisateurs irlandais se sont réveillés ce matin avec une bien mauvaise nouvelle. Tous les abonnements ont droit à une augmentation, plus ou moins douloureuse selon chacun. Ainsi, la formule Essentiel monte de 1 €, le Standard de 2 € et l’offre Premium a droit à une hausse vertigineuse de 3 €. Ainsi, tous trois s’affichent désormais à 8,99 €, 14,99 € et 20,99 €. Il s’agit du pays proche de la France où Netflix est le plus cher.

Bientôt une autre augmentation en France ?

Doit-on pour autant s’attendre à une nouvelle hausse des prix en France ? À l’heure actuelle, les abonnements sont chacun à 8,99 €, 13,49 € et 17,99 €. Il y a donc une certaine marge à franchir avant d’arriver aux tarifs en vigueur chez nos voisins irlandais. Toutefois, il reste encore des raisons de croire que nous serons épargnés. En effet, comme dit plus, la dernière augmentation remonte à octobre 2021, il est donc encore tôt pour songer à une nouvelle hausse.

De plus, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. Alors que l’Allemagne, l’Espagne et l’Autriche doivent choisir entre des abonnements à 7,99 €, 12,99 € et 17,99 €, tandis que la grille tarifaire belge est la même qu’en France. Qui plus est, l’Hexagone compte presque 10 millions d’abonnés, tandis que l’Irlande n’en héberge que 600 000. Enfin, Netflix songerait actuellement à baisser ses tarifs, en échange de publicités sur ses séries et films TV.