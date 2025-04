Netflix va bientôt deviner vos envies pour vous recommander des films et séries

Netflix a déjà augmenté ses tarifs, analysé vos habitudes, et même créé des séries basées sur vos données. Maintenant, il veut jouer les psychologues. Bientôt, la plateforme devinera si vous avez besoin d’une comédie légère… ou d’un drame bien sombre.

Et si, au lieu de chercher « comédies romantiques des années 2000 », vous tapiez simplement « je veux pleurer dans mon canapé » ? C’est le pari de Netflix, qui teste actuellement un moteur de recherche alimenté par l’IA d’OpenAI. Objectif : proposer des films et séries en fonction de votre humeur, pas juste des genres. Une fonctionnalité encore en phase test, réservée à l’iOS et déployée en Australie et Nouvelle-Zélande.

Le principe ? Transformer des émotions en algorithmes. Jusqu’ici, Netflix se basait sur votre historique, les genres ou les acteurs. Désormais, l’idée est de décrypter des requêtes comme « série feel-good pour oublier ma journée » ou « film qui fait voyager sans bouger ». Concrètement, le système analyse votre demande, croise les données avec son catalogue, et sort des recommendations ultra-personnalisées.

Lire également – Nouveautés Netflix avril 2025 : les séries et films à regarder

Comment fonctionnera le nouvel algorithme de Netflix ?

Pour y arriver, Netflix miserait sur une combinaison de machine learning maison et de la technologie d’OpenAI. Résultat : même si la plateforme ne possède pas le titre exact que vous cherchez, elle peut proposer des alternatives qui collent à votre état d’esprit. Exemple : cherchez « How to Get Away with Murder », et on vous suggère Suits ou The Lincoln Lawyer. Avec la nouvelle IA, ces suggestions s’affineraient en fonction de ce que vous direz à l’IA.

Heureusement, Netflix reste prudent. La porte-parole MoMo Zhou précise que la fonctionnalité est opt-in : libre à vous de l’activer ou non. Les utilisateurs testeurs peuvent déjà jouer les cobayes en Océanie, mais l’option reste basique pour l’instant. Aucune info sur une sortie mondiale, ni sur une version Android.

En coulisses, Netflix utilise déjà l’IA pour générer des miniatures accrocheuses, prédire les tendances, ou même aider à la production de contenus. Mais c’est la première fois que l’entreprise connecte aussi directement l’intelligence artificielle à l’humeur des utilisateurs. Reste à voir comment seront gérées les données sensibles, Netflix promet que tout reste anonyme, mais l’idée d’une plateforme qui sait si vous êtes déprimé peut glacer.