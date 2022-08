Netflix, Amazon et Disney s’attaquent aux diffusions pirates sur Twitch

Il y a quelques années, Twitch était accusé de servir de plateforme pour diffuser illégalement du sport en direct. C'est maintenant le milieu de la télévision et du cinéma qui s'attaquent aux pirates exploitant Twitch.

La Motion Picture Association (MPA) et l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), deux organisations défendant les studios et professionnels de la télévision et du cinéma, ont déposé une plainte auprès de la justice californienne pour tenter de régler les soucis de diffusion pirate que connaissent de nombreux acteurs du secteur, dont Paramount, Sony, Universal, Disney, Warner, Amazon et Netflix.

Dans les documents, sont citées deux plateformes pirates particulièrement dans le viseur des ayant-droits : TVConnexion.com et TeleBunker.com, qui offrent illégalement des contenus et des chaînes de Disney, Paramount, Warner Bros. et HBO à leurs utilisateurs. La particularité de ces deux services est qu'ils n'hébergent aucun contenu mais se contentent de rediriger les internautes vers des hébergeurs tiers.

Des chaînes Twitch exploitées par des sites pirates

Et surprise, de nombreux liens de redirection amènent sur Twitch, où des comptes sont créés spécialement pour la diffusion pirate de ce type de contenus. Un comble quand on sait que Twitch est la propriété d'Amazon, qui est justement un membre de l'ACE. S'il est d'habitude très difficile d'estimer le préjudice causé par les services pirates, Twitch met à disposition du public les données de visionnage. Il est donc possible de connaître le succès de ces chaînes spécialisées dans la retransmission en direct ou en différé de contenus protégés. L'une de ces chaînes Twitch a par exemple cumulé 46 000 heures de visionnage en 30 jours. Mais il ne s'agit que d'une chaîne parmi tant d'autres et le préjudice réel est bien plus important.

Pour les plateformes pirates, utiliser ainsi des chaînes Twitch pour diffuser leurs contenus pirates présente de multiples avantages. Les pirates n'ont pas de frais de serveurs à payer puisque c'est Twitch qui prend cela en charge. De plus, la simplicité d'utilisation de Twitch et la rapidité à mettre un compte en place rendent l'opération encore plus profitable. Enfin, cette méthode permet aux pirates d'être difficilement identifiables en prenant quelques précautions d'usage.

Pour l'instant, la plainte vise essentiellement les sites qui intègrent un lecteur Twitch ou renvoient vers les chaînes Twitch, mais pas les comptes Twitch pirates ou Twitch lui-même.

Source : TorrentFreak