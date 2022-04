Netflix ajoute un bouton « J’adore » pour améliorer son système de recommandation de séries

Les abonnés à Netflix disposeront bientôt d'une nouvelle façon d'évaluer les séries et les films qu’ils visionnent. En plus des icônes « J’aime » et « Pas pour moi » que les spectateurs ont l'habitude d'utiliser, ceux-ci auront désormais une troisième option : « J’adore ».

Depuis près de cinq ans, Netflix dispose de simples icônes de type “pouce en haut” et “pouce en bas” pour exprimer les préférences de visionnage et aider ses algorithmes à fournir de meilleures recommandations. Néanmoins, la plateforme qui a récemment augmenté ses prix veut désormais aller plus loin. Plutôt que de n’exprimer votre avis sur un film ou une série en ne cliquant que sur « J’aime » ou « Pas pour moi », Netflix va désormais vous donner une nouvelle option supplémentaire « J’adore », représentée avec deux pouces vers le haut.

En appuyant sur le bouton « j’adore » les téléspectateurs indiqueront à Netflix qu'ils veulent en voir plus, ce qui devrait conduire à de meilleures suggestions. Le nouveau bouton est déployé à partir d'aujourd'hui sur les applications Netflix TV, Web, Android et iOS. Il apparaîtra sur toute l'interface, sur les pages de chaque série ou film, dans les options de menu pour un contenu spécifique et à la fin d'un épisode.

Un bouton « j’adore » sur Netflix pour vos séries préférées

Comme l'explique Christine Doig-Cardet, directrice de l'innovation produit chez Netflix, les boutons “Pouce vers le haut” et “Pouce vers le bas” sont des outils utiles. Plus vous les utilisez souvent, plus Netflix parvient à personnaliser votre profil et ses recommandations selon vos goûts. Le problème est que vos réactions ne peuvent pas toujours se résumer à un simple “j'aime” ou “je n'aime pas”. Parfois, vous trouverez quelque chose de bien meilleur que tout ce que vous avez vu cette année, et Netflix a donc ajouté ce nouveau bouton « j’adore » pour ce type de situation.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un bouton supplémentaire, le développement de cette fonctionnalité aurait commencé il y a un an et demi, sur la base des commentaires reçus par Netflix dans le cadre d'enquêtes et d'entretiens de recherche. D’après Netflix, l'objectif n'est pas de rendre l'évaluation des utilisateurs plus complexe, mais plutôt de permettre aux spectateurs de faire savoir à Netflix que le contenu consommé n'était pas juste divertissant, mais plutôt quelque chose que vous aimez vraiment. Le contenu que la plateforme vous recommandera par la suite sera donc en théorie beaucoup plus pertinent qu’il ne l’était auparavant.

Source : The Verge