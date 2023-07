Netflix accueille certaines séries HBO sur sa plateforme après un accord historique

Coup de tonnerre dans le milieu du streaming. Les saisons 1 à 5 d'Insecure viennent de débarquer sur Netflix dans le cadre d'un nouvel accord de licence entre la société mère de HBO, Warner Bros Television et Netflix.

Après des rapports précédents selon lesquels HBO pourrait accorder des licences à Netflix pour certaines de ses séries originales, les deux plateformes sont finalement parvenues à un accord historique. La série Insecure est la première à faire son arrivée chez son concurrent.

Les 5 saisons de la série, qui avait été diffusée de 2016 à 2021 sur HBO, sont dès à présent disponibles sur Netflix, à condition que vous habitiez aux États-Unis. Il s’agit évidemment de la première d’une longue série, car l’accord entre les deux géants du streaming prévoit bien l’accueil d’un gros nombre de contenus par Netflix.

HBO cède quelques-unes de ses séries à Netflix

Deadline rapporte que Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under et Ballers arriveront également sur Netflix, et que True Blood sera diffusé sur Netflix en dehors des États-Unis. Les séries resteront également disponibles sur Max. La liste comprend quelques séries classiques de HBO, mais pas les grands titres récents de la chaîne, comme Game of Thrones et Succession, ni certains des plus grands titres de son passé, comme The Sopranos ou The Wire.

Ce changement n'est que le dernier d'une série qui a eu lieu depuis que David Zaslav est devenu PDG de Warner Bros. Discovery. Après la fusion de HBO Max et Discovery+ en une seule plateforme de streaming, plusieurs titres ont été retirés du catalogue, et des séries acclamées comme Westworld ont été supprimées, mais sont ensuite apparues sur d'autres plateformes de streaming comme Roku et Tubi. Il ne s’agit donc pas de la première fois qu’HBO prête certains de ses contenus originaux. Il y a quelques mois, le géant avait notamment été contraint de céder The Last of Us à Amazon Prime Video en France, puisque sa propre plateforme Max n’est pas disponible chez nous.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les consommateurs, puisque le coût de l'abonnement à de nombreuses plateformes de diffusion en continu pour regarder leurs séries préférées est souvent l’une des plaintes les plus courantes. Il reste maintenant à voir l’étendue de cet accord, et quelles séries arriveront sur Netflix après celles que nous avons citées ci-dessus.