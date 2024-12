Alors qu'on approche tranquillement de la fin d'année, il est temps de faire le point sur les notes attribuées par Euro NCAP en 2024 aux voitures électriques et hybrides lancées depuis ces 12 derniers mois. Alors, qui a brillé et qui a fauté ?

Comme vous le savez peut-être, Euro NCAP (pour New Car Assessment Program) a pour fonction principale depuis sa création en 1997 d'effectuer des tests de collision afin de tester les capacités de sécurité passive des nouveaux véhicules arrivés sur le marché.

Depuis quelques années, l'institution accorde également une importance toute particulière aux technologies d'assistance à la conduite embarquées. Bien entendu, il s'agit d'un passage obligé pour les constructeurs, qui espèrent forcément repartir avec la meilleure note pour mettre en avant la sécurité de leurs véhicules.

Et alors que la fin d'année approche, nous avons voulu faire le point sur les notes attribuées par Euro NCAP aux véhicules électriques et hybrides testés en 2024. Avant de rentrer dans le détail, notez que certains modèles récents brillent par leur absence, à commencer par l'ë-C3, le dernier SUV abordable 100 % électrique de Citroën. Alors, qui a brillé et qui a échoué ?

Le top du top Euro NCAP en 2024

Mercedes Classe E

En pôle position, on retrouve tout d'abord la Mercedes Benz Classe E. Récompensée par 5 étoiles, la berline hybride rechargeable impressionne sur l'ensemble des catégories : 92 % pour la protection des adultes, 90 % pour la sécurité des enfants, 84 % sur la protection des usagers de la route (piétons et cyclistes) et enfin 87 % sur les technologies d'assistance à la conduite.

Audi Q6 e-Tron

La dernier SUV 100 % électrique du constructeur allemand peut se targuer d'avoir également obtenu la note ultime. Encore heureux pour un véhicule vendu à partir de 72 170 € dans sa version Design. Ici encore, la voiture affiche des scores très respectables sur l'ensemble des catégories : 91 % pour la protection des adultes, 92 % sur la sécurité des enfants, 81 % sur la protection des usagers de la route et enfin 80 % sur les ADAS. On remarque déjà un certain écart avec la Classe E sur ce dernier point.

Zeekr X

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les constructeurs chinois n'ont rien à envier aux marques européennes concernant l'aspect sécuritaire. Zeekr le prouve avec son SUV compact X lancée durant le second semestre 2024 en France. Pour cause, le véhicule se hisse à la 3e place du classement Euro NCAP de cette année, avec des notes de 91 %, 90 %, 84 % et 83 %. “Les données recueillies sur les mannequins se sont révélés bons lors du test Euro NCAP, avec une protection égale pour le conducteur et le passager avant”, écrit l'organisme.

Cupra Tavascan

La jeune marque espagnol Cupra a également brillé avec son premier SUV électrique. A défaut de repartir avec les 5 étoiles dans nos colonnes, le Tavascan s'est en sorti haut la main chez Euro NCAP avec la note maximale obtenue en novembre 2024. Le véhicule affiche des scores honorables dans les différentes catégories : 89 % sur la protection des adultes, 86 % sur la sécurité des enfants, 80 % pour la protection des usagers de la route et 79 % sur les ADAS.

Les pires flops Euro NCAP en 2024

Quels sont les modèles qui se sont pris un mur un peu moins bien que les autres cette année ?

Dacia Duster

On évitera de tirer sur l'ambulance dans ce cas précis. Avec seulement 3 étoiles, le SUV abordable trône fatalement à la dernière position. Mais pouvait-il prétendre à une meilleure note ? Pas vraiment, la faute à la place qu'occupe désormais les ADAS dans les critères de notation d'Euro NCAP. Et forcément, pour afficher un ticket d'entrée sous les 20 000 €, le constructeur a rogné sur ces technologies coûteuses. Néanmoins, cela n'excuse pas le faible score obtenu en protection des adultes : 70 % seulement.

Jeep Avenger

Autant dire que la Jeep Avenger a connu le chaud et le froid. Sacré véhicule de l'année en 2023, le SUV, disponible également en hybridation légère et en 100 % électrique, est reparti avec une note faiblarde de 3 étoiles au crash-test Euro NCAP cette année. La faute à des scores très moyens, pour ne pas dire inquiétants, dans toutes les catégories : 79 % en protection pour les adultes, 70 % pour les enfants et surtout 59 % pour les usagers de la route et 53 % seulement dans les technologies d'assistance à la conduite.

La déception de l'année 2024

Renault R5 e-Tech

On conclut ce tour d'horizon avec la plus grosse déception au palmarès 2024, à savoir la R5 e-Tech de Renault. En effet, la dernière née de la marque au Losange n'aura pas réussi à obtenir la meilleure note et devra se contenter de 4 étoiles. L'institution a pointé des faiblesses sur la sécurité des adultes (80 %), avec un manque de protection au niveau du thorax et des lacunes sur les chocs latéraux. Elle affiche un score similaire sur la protection des enfants, l'organisme a d'ailleurs dénoncé l'absence de dispositif de fixation des sièges pour enfant sur le siège central arrière. Les choses ne sont guère plus réjouissantes du côté des ADAS (68 % seulement), la faute notamment à un manque d'efficacité du système de surveillance de l'état du conducteur. Notez que l'Alpine A290, reposant sur la même plateforme, a obtenu la même note.

Pour avoir une vision plus exhaustive des notes, retrouvez ci-dessous un tableau récapitulatif des scores obtenus par toutes les voitures électriques testées par EuroNCAP (hors hybrides) en 2024 :

Note globale en étoiles Protection Adulte (pourcentage) Protection enfant (pourcentage) Protection usagers de la route (pourcentage) ADAS et équipements de sécurité (pourcentage)

Audi Q6 e-Tron 5 étoiles 91 % 92 % 81 % 80 % Cupra Tavascan 5 étoiles 89 % 86 % 80 % 79 % Deepal SO7 5 étoiles 95 % 87 % 74 % 77 % Ford Explorer/Capri 5 étoiles 89 % 86 % 80 % 72 % Leapmotor C10 5 étoiles 89 % 85 % 77 % 76 % Maxus eTerron 9 5 étoiles 91 % 85 % 84 % 83 % Mini Countryman 5 étoiles 83 % 87 % 81 % 79 % Nio EL6 5 étoiles 93 % 85 % 78 % 76 % Porsche Macan 5 étoiles 90 % 90 % 83 % 78 % Volvo EX30 5 étoiles 88 % 85 % 79 % 80 % Xpeng G6 5 étoiles 88 % 85 % 81 % 75 % Zeekr 001 5 étoiles 89 % 88 % 84 % 83 % Zeekr X 5 étoiles 91 % 90 % 84 % 83 % Renault 5 e-Tech 4 étoiles 80 % 80 % 76 % 68 % Jeep Avenger 3 étoiles 79 % 70 % 59 % 53 %

