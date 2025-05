La Tesla Model 3 est-elle sûre ? Voici ses résultats aux crash-tests

La Tesla Model 3 est passée entre les mains des spécialistes de l'Euro NCAP. Comment s'en-est-elle sortie lors du protocole de crash-tests ? Voici ce qu'il faut retenir.

L'European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) a publié les résultats de la Tesla Model 3 à son protocole de crash-tests pour 2025. Pour les constructeurs, ce rituel de passage est toujours source d'une certaine angoisse, car une note qui ne soit pas la maximale rend difficile de mettre en avant la sécurité du véhicule auprès des consommateurs.

En l'occurrence, Tesla s'en sort bien ici, obtenant les si précieuses 5 étoiles de la part de l'organisme indépendant. Une bonne performance, alors que les critères de notation ont eu tendance à devenir plus sévères au cours de ces dernières années. L'Euro NCAP a constaté que la Model 3 était plutôt bien pourvue en équipements de protection. Presque tout est là, sauf les airbags au niveau des genoux, qui sont très rares, ou les airbags latéraux pour le buste et le bassin à l'arrière.

Une protection efficace des occupants adultes

En ce qui concerne la protection des adultes, la voiture électrique obtient un score de 90 %. “L'habitacle de la Tesla Model 3 est resté stable lors du test de déport frontal. Les mesures sur mannequin ont indiqué une bonne protection des genoux et des fémurs du conducteur et du passager avant. Tesla a démontré qu'un niveau de protection similaire serait assuré à des occupants de tailles et de positions différentes”, résume le rapport.

“Lors du test de la barrière latérale et du choc latéral plus violent contre un poteau, une bonne protection a été assurée pour toutes les zones critiques du corps, et la Tesla Model 3 a obtenu le maximum de points dans cette partie de l'évaluation”, indique aussi l'Euro NCAP, qui souligne la présence d'un dispositif de protection pour atténuer les blessures entre occupants lors de tels impacts. L'airbag s'est montré efficace, “les mesures sur mannequin indiquant une bonne protection pour le conducteur et le passager”.

Les sièges avant et les appuie-tête ont démontré une bonne protection contre les coups du lapin en cas de collision arrière. L'organisme a par ailleurs apprécié l'intégration d'un système eCall avancé pour alerter les services d'urgence en cas d'accident, ainsi que celle d'un système de prévention des impacts secondaires après une collision. De plus, les portes et les fenêtres restent ouvrables pour permettre aux occupants de s'échapper en cas d'immersion du véhicule.

Quid des enfants et des piétons ?

La Tesla Model 3 ne néglige pas non plus la protection des enfants et obtient une note de 93 % à cet égard. “Lors des tests de déport frontal et de barrière latérale, la protection des deux mannequins enfants était satisfaisante pour toutes les zones critiques du corps, et la Tesla Model 3 a obtenu le maximum de points dans cette partie de l'évaluation”, apprend-on. “L'airbag passager avant peut être désactivé pour permettre l'utilisation d'un siège enfant dos à la route à cette place”, est-il précisé, avec un affichage clair de l'état de l'airbag pour le conducteur.

La Tesla Model 3 est équipée d'un système de détection directe de présence d'enfant, qui émet un avertissement lorsqu'il détecte qu'un enfant ou un nourrisson a été oublié dans la voiture. “Tous les types de sièges enfants pour lesquels la Tesla Model 3 est conçue ont pu être correctement installés et adaptés à la voiture”, note le rapport.

Pour les passagers, les tests sont concluants, mais qu'en est-il des piétons et des cyclistes ? La Model 3 réussit là encore les épreuves auxquelles elle est soumise en obtenant 89 %. Les capteurs intégrés au pare-chocs détectent une collision avec un piéton. Dans ce cas, la surface du capot se soulève automatiquement afin d'atténuer les risques de blessures. Le système offre une protection adéquate de la tête, du bassin, du fémur et du bas des jambes. Par ailleurs, le système de freinage d'urgence autonome de la Tesla Model 3 réagit avec brio en cas de risque de collision avec les piétons et les cyclistes.

L'assistance à la conduite a convaincu les experts, récoltant un bon 87 %. Un système de rappel de bouclage de ceinture est installé de série aux sièges avant et arrière. Un système de surveillance directe de l'état de fatigue du conducteur, un autre d'aide au maintien dans la voie et un dernier à l'assistance à la vitesse contribuent aux bons résultats de la Model 3.

Au global, Tesla passe avec brio le protocole de crash-tests de l'Euro NCAP, là où la Renault 5 électrique avait rencontré plus de difficultés.