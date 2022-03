MWC 2022 : Xiaomi impressionne avec son chien robot Cyberdog et une TV transparente

Xiaomi est présent au MWC de Barcelone pour y présenter ses nouveautés. Sur son stand, le constructeur chinois mise sur deux produits pour séduire : son Cyberdog et sa TV transparente. Il s’agit de deux prototypes non destinés à la vente, mais qui cherchent à montrer son savoir-faire.

Le chien bientôt has-been ? Lors du salon barcelonnais du MWC, Xiaomi a présenté ses nouveautés sur son stand. Pour impressionner son monde, le constructeur a misé sur deux prototypes intrigants : le Cyberdog et une TV transparente. Nous avons pu les approcher.

Le Cyberdog est, comme son nom l’indique, un chien robot. La marque ne cherche pas à concurrencer les terrifiantes créatures de Boston Dynamics, mais bien de faire un produit plus abordable, plus “user-friendly”.

Le Cyberdog sort de la niche

Pour le moment, le chien n’est pas prévu à la vente. Xiaomi le met toutefois à la disposition des développeurs (pour 1500 dollars) afin que ces derniers inventent des usages nouveaux. Le logiciel embarqué est en effet open source. Une stratégie sur le long terme qui permettra peut-être de donner vie à des produits futurs qui s'inspirent de ce cyberdog.

Pour le moment, le Cyberdog de Xiaomi est un bijou de technologie qui peine à trouver une utilité. Il est capable de sauter, de faire la fête à son propriétaire, de le suivre (grâce aux caméras inclues dans la tête), de transporter des charges légères, de faire le beau et de donner la patte. Il est même possible d’y brancher des terminaux, comme une caméra, grâce à une connectique sur son dos. En dehors de ça, la pauvre créature semble assez limitée. Elle ne peut pas exemple pas monter les escaliers et arrive au bout de sa batterie au bout d’une heure seulement.

Une démonstration technique qui porte donc bien son nom : c’est une démonstration, rien de plus. En tout cas, nous sommes curieux de voir sur quels segments va travailler Xiaomi avec ce prototype. Il pourrait par exemple être une aide pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées. Les possibilités sont illimitées.

Xiaomi fait disparaitre sa TV

L’autre prototype présenté par Xiaomi est une TV transparente. Là encore, nous sommes dans le domaine de la vitrine technique, et non de la vente. Nous avons donc une plaque de verre transparente sur laquelle est affichée une image, ici une animation de papillon. Tous les composants électroniques sont en réalité cachés dans le pied. A noter que seul un côté diffuse une image, le verso restant « éteint ».

S’il faut reconnaître la prouesse technologique, pour le moment cette TV ne nous a pas vraiment convaincu. L'image se montre en réalité très bruitée (bien qu'étant en 1080p) et la dalle manque cruellement de luminosité. Résultat, l'affichage est quasiment illisible. Bref, il y a encore du travail, mais on imagine déjà aisément le type d’usages pour un écran transparent. Cette technologie serait idéale pour le marketing ou pour les panneaux d’affichage, par exemple. Mais encore faut-il qu'ils soient lisibles.