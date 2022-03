Realme dévoile une Smart TV 4K à moins de 500 euros au MWC 2022

Au MWC de Barcelone, Realme a présenté des téléviseurs qui seront bientôt vendus en France à prix cassé. Mais que faut-il attendre d'une TV qui ne coûte pas plus cher qu'une simple tablette ?

Bien connu pour ses smartphones à l'excellent rapport qualité-prix, Realme ne compte pas se reposer sur ses lauriers ! A l'instar d'un Xiaomi, le constructeur qui appartient au groupe BBK au même titre que Oppo ou OnePlus, accentue sa diversification. Au grand salon de la mobilité, le MWC de Barcelone, Realme a ainsi annoncé ses smartphones GT 2, des écouteurs, un PC portable et aussi deux smart TV à partir de 250 euros.

Une smart TV 32 pouces à 249,99 euros

Pour ce prix, ce petit modèle de 32 pouces séduit par son design aux bords relativement fins. Il s'agit d'un modèle Android TV assez basique, pour lequel Realme annonce une dalle LCD avec un champ de vision de 178 degrés et une luminosité de 400 nits.

Cela n'envoie pas autant de rêve qu'un téléviseur OLED ou même QLED, mais dans une chambre, cela peut être une option intéressante à moindre coût. Le constructeur indique que les couleurs sont boostées par son moteur Chroma et que la TV fonctionne avec un processeur Mediatek quatre cœurs à 1 GHz. Le téléviseur est aussi équipé de 4 haut-parleurs stéréo 24W.

Un téléviseur connecté 4K à moins de 500 euros

Realme n'a pas pas communiqué beaucoup d'informations sur ce modèle 50 pouces destiné à trouver sa place dans un salon. On relève parmi les quelques éléments de la fiche technique un design premium aux bords ultrafins, un fonctionnement avec la dernière version d'Android TV (faut-il entendre par là Google TV?), un pilotage à la voix, et surtout un affichage 4K Dolby Vision avec un système audio Dolby Atmos. En tant que smart TV, ce modèle donnera bien sûr accès à tous les contenus habituels, de Netflix à Amazon Prime. A priori, mais à reconfirmer, il s'agirait d'une dalle LCD…

Sans en savoir plus sur cette nouveauté Realme, difficile de se faire un avis. Dans une taille équivalente, on trouve des QLED TCL à 600 euros et des Samsung à 750 euros, ce qui peut donner à réfléchir. On attend donc de pied ferme un peu plus d'informations et surtout le test de cette smart TV.