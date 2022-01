Un nouveau Chromecast avec Google TV est en préparation, mais sans 4K

Google serait sur le point de lancer un nouveau dongle Chromecast avec son interface Google TV, et il s’agirait cette fois d’un appareil d’entrée de gamme visant à remplacer le Chromecast actuel.

Google avait annoncé à la fin de l’année 2020 un nouveau type de Chromecast, puisque celui-ci ne permettait pas simplement de diffuser du contenu sur une télévision. En effet, le dernier Chromecast de Google, proposé à 69,99 euros, est capable d’afficher une interface Google TV, la nouvelle alternative à Android TV.

D’après les informations de nos confrères de 9to5Google, un nouveau Chromecast au nom de code « Boreal » a été repéré dans la documentation du fabricant américain, et celui-ci serait directement connecté à Google TV. Cela laisse penser qu’il s’agit d’un appareil appartenant à la même famille que le récent Chromecast avec Google TV qui se nommait lui « Sabrina ».

Un Chromecast bas de gamme limité au Full HD

9to5Google a ensuite déniché de nouvelles informations affirmant qu’il s’agissait d’un dongle bas de gamme, puisqu’il porterait le nom de « Chromecast HD avec Google TV ». Celui-ci viendrait donc remplacer l’ancien Chromecast classique de troisième génération, proposé à 39 euros sur le site officiel de Google.

Le nouveau Chromecast HD avec Google TV serait, comme son nom l’indique, limité à la définition 1080p. Pas de 4K sur ce modèle, il faudra monter en gamme si vous souhaitez profiter d’une meilleure qualité d’affichage. Le fabricant a d’ailleurs commencé à apposer un autocollant « 4K » sur le modèle actuel, ce qui renforce l’idée que la nouvelle version ne sera pas compatible avec cette définition.

De plus, nous apprenons que ce nouveau Chromecast serait alimenté par 2 Go de RAM, un CPU Amlogic S805X2 et le GPU Mali-G31, qui permettent notamment le décodage du nouveau codec AV1. Cette prise en charge de l’AV1 sur un modèle bas de gamme est assez étrange, puisque jusqu’à présent, aucun Chromecast ne supportait ce nouveau codec qui offre pourtant des taux de compression bien supérieurs aux autres codecs tels que le VP9, tout en consommant moins de bande passante. Il a notamment été adopté récemment par tous les navigateurs et par certaines plateformes telles que Netflix.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand sera lancé ce nouveau Chromecast d’entrée de gamme, mais il devrait arriver dans le courant de l’année. Bonne nouvelle, tout comme le modèle plus onéreux, ce nouveau Chromecast HD avec Google TV serait également livré avec une télécommande.

Source : 9to5Google