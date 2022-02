AMD vaut plus cher en bourse qu’Intel, une première historique

Les cadres d'AMD vont pouvoir sabrer le champagne ce jeudi 17 février 2022. Pour la première fois de son histoire, la capitalisation boursière du constructeur a dépassé celle d'Intel, pour atteindre les 197,75 milliards de dollars à la clôture des marchés, contre 197,24 milliards pour son éternel concurrent.

Tandis que les rumeurs autour des Radeon RX 7000 et leur gravure en 5nm s'intensifient sur la toile, les cadres d'AMD vont probablement sabrer le champagne ce soir. Comme le rapportent nos confrères du site Tom's Hardware, la capitalisation boursière du constructeur vient tout juste de dépasser celle d'Intel, son principal rival.

À la clôture des marchés ce 15 février, AMD enregistrait une valeur à la bourse de 197,75 milliards de dollars contre 197,24 milliards pour son concurrent de toujours. Cette hausse soudaine est due en majeure partie au rachat de Xilins par AMD pour un montant de 49 milliards de dollars.

“L'acquisition de Xilins par AMD crée le leader du secteur de l'informatique haute performance et adaptative, en combinant un ensemble de produits, de clients et de marchés très complémentaires avec une propriété intellectuelle différenciée et un talent de classe mondiale. Le rapprochement d'AMD et de Xilins présente des avantages considérables en termes de produits, de technologies, de marchés et de finances”, assure Lisa Su, PDG d'AMD.

AMD dépasse Intel en bourse grâce au rachat de Xilins

L'acquisition de Xilins a déclenché la conversion de 248,8 millions d'actions Xilins en 428 nouvelles actions AMD. Si on les ajoute au 1,2 milliard d'actions existantes d'AMD, cela porte le nombre total d'actions de la société à 1,628 milliard, ce qui explique cette capitalisation boursière supérieure à celle d'Intel. Notez toutefois que l'écart est faible entre les deux compagnies : “seulement” 51 millions de dollars les séparent.

Quoi qu'il en soit, c'est une belle performance pour une entreprise qui était au bord de la faillite il y a six ans à peine. Après des années de travail acharné pour revenir sur le devant de la scène, notamment grâce à son architecture Zen, AMD a donc conclu le rachat le plus important dans l'histoire des entreprises spécialisés dans les semi-conducteurs. Attention toutefois, Intel reste le leader du marché avec 75% des parts de marché globales sur les processeurs x86, contre 25% pour AMD. Par ailleurs, Intel n'a jamais autant affiché une meilleure forme financière, puisque l'entreprise vient d'enregistrer sa 6e année avec des revenus record.

Source : Tom's Hardware