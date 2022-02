MWC 2022 : Huawei dévoile son nouveau Matebook X Pro et d’autres surprises

Huawei est présent au MWC pour dévoiler ses nouveautés informatiques. Au menu, une version révisée d’un produit déjà connu, mais aussi des PC inédits. La marque chinoise mise également sur la cohésion de son écosystème avec Super Device.

C’est à l’occasion du MWC que Huawei a dévoilé ses nouveautés informatiques. La marque chinoise à de belles choses à nous proposer cette année, dont de petites surprises. La marque a ainsi dévoilé quatre machines pour tous les usages.

Nous avons un ultraportable, le MateBook X Pro, une tablette, le MateBook E, une liseuse, la MatePaper ainsi qu'un all-in-one, le MateStation X. Bref, l'accent est mis sur le PC.

Huawei présente le MateBook X Pro 2022

Commençons avec la star des annonces : le MateBook X Pro. Cette version 2022 apporte quelques améliorations par rapport au modèle précédent. Nous avons donc un ultraportable qui adopte une dalle tactile de 14,2 pouces (contre 13,9 pouces auparavant). Cette dernière propose une définition de 3120 x 2080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Elle couvre 92,5 % de la façade, selon le constructeur, tout en incluant la webcam sur le bord supérieur, et non plus caché dans une touche.

A l’intérieur, Huawei propose des processeurs Intel 11e génération, mais aussi un nouveau système de ventilation. Le design a été revu et est axé sur l’ultra-mobilité. Le PC pèse 1,38 kilo et fait 15,5 mm d’épaisseur sur sa partie la plus imposante (5,4 mm de l’autre côté). Idéal pour le transporter toute la journée.

Parmi les autres nouveautés, un trackpad qui propose différentes manipulations pour faciliter la navigation (double tapez pour prendre un screenshot) ou encore une recharge de 90 Watts. Un produit extrêmement séduisant sur le papier. Il tourne bien sûr sur Windows 11.

Huawei a annoncé un prix de 1899 euros pour la meilleure version, soit celle dotée d'un processeur Intel Core i7, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 1To.

Le MateBook E, la tablette Windows de Huawei

Huawei a également dévoilé un nouveau PC hybride pour l’Europe : le MateBook E. Il s’agit d’une tablette Windows 11 équipée d’un clavier cover détachable, à l’image d’une tablette Android, et dotée d’un stylet. Huawei mise encore sur la mobilité, avec un produit en magnésium qui fait 709 grammes et 7,9 mm d’épaisseur.

Ce MateBook E est doté d’un écran OLED de 12,6 pouces (le premier sur un PC Huawei) qui lui aussi mise sur un ratio écran façade très élevé, à plus de 90 %. A l’intérieur, nous trouvons encore une fois un processeur Intel Core de 11e génération. A noter que la machine dispose d’un port Thunderbolt 4 inclus dans sa cover, ainsi que d'un port USB Type-C sur une tranche.

Le terminal sera vendu en Europe avec plusieurs configurations. Le prix de départ est fixé à 649 euros tandis que le modèle le plus cher coûtera 1399 euros

Le MatePad Paper et le MateStation X, les invités surprises

Huawei a aussi présenté le MatePad Paper. Il s’agit d’une liseuse dotée d’une dalle e-Ink de 10,3 pouces avec un ratio écran/façade à 86 %. Elle a la particularité d’embarquer un stylet (idéal pour prendre des notes) mais aussi de miser sur Harmony OS. Il est ainsi aisé d’envoyer un document de son téléphone à sa liseuse pour l’annoter. Les livres peuvent aussi s'acheter sur l'App Gallery, inclus dans le terminal.

Le MatePad Paper sera vendu au prix de 499 euros.

Le MateStation X est lui un all-in-one sous Windows 11. Il propose un grand écran tactile de 28,2 pouces (3840 x 2560 pixels, ratio 3 :2) et embarque un processeur AMD Ryzen 5000. Huawei précise que la configuration peut aller jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de mémoire. Ce PC adopte le même design que l’écran MateView sorti en 2021.

Il sera vendu en Europe à 2199 euros dans sa configuration la plus élevée (avec un Ryzen 7).

Huawei mise sur la convergence avec Super Device, qui permet d’avoir une grande cohésion entre les différents terminaux de la marque. Ainsi, il est possible de partager simplement des documents ou des fichiers en passant par une interface dédiée. Plus encore, les applications d’App Gallery seront aussi compatibles avec Windows 11.

Bref, Huawei présente des nouveautés attrayantes lors de ce MWC 2022. Si on est séduits par le nouveau MateBook X Pro, on ne peut s’empêcher d’être curieux concernant les autres produits, notamment le MateBook E qui tente des choses.