MSI casse le prix de ses PC pour le Black Friday avec jusqu’à -1300€ de réduction

MSI célèbre le Black Friday en grandes pompes cette année. L’enseigne propose en effet des réductions allant jusqu'à -1300€ sur de plusieurs modèles de PC haut de gamme. On vous détaille 2 offres ci-dessous : le Creator Z16 et le Raider GE67 à prix mini !

Découvrir le Raider GE67HX à prix cassé

C’est le Black Friday en ce moment et pour l’occasion, de nombreuses marques cassent les prix de leurs produits. Et MSI ne fait pas exception. Le constructeur de PC haut de gamme propose en effet pendant quelques jours des réductions incroyables sur ses PC gaming. Ainsi, on a par exemple trouvé le Raider GE67HX avec une réduction folle de -1300€ !

Vous pouvez ainsi vous procurer le PC portable gaming pour seulement 4099€ au lieu de 5399€.

Avec le Raider GE67HX, vous profitez d’un PC avec un processeur Intel® Core™ i9-12900HX accompagné de 8 coeurs Performances et 8 coeurs Efficience, ainsi que d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti. Il offre ainsi des performances extraordinaires et peut faire tourner tous les jeux vidéo, même les plus exigeants ! Il propose en prime un système d’intelligence artificielle abouti qui permet d'accélérer encore un peu plus les jeux sans réduire la qualité d’image.

Sur sa fiche technique, on trouve aussi les technologies Ray Tracing, Max-Q, MSI Overboost et Cooler Boost 5 pour un refroidissement au top de votre machine. Aussi, difficile de parler du PC sans citer son écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution QHD et un taux de rafraichissement de 240Hz. Il vous offre ainsi une expérience fluide incroyable avec un temps de réponse de seulement 0,2ms. Enfin, il propose une batterie de 99,9Whr pour une autonomie ultra longue durée !

En savoir plus sur le Raider GE67HX

Le Creator Z16 à prix cassé chez MSI pour le Black Friday

Découvrir le Creator Z16 à prix cassé

Pendant le Black Friday, MSI vous propose également le Creator Z16 pour seulement 1799€ au lieu de 2149€.

Une aubaine alors que le Creator Z16 est un véritable bijou de technologie. Selon MSI, ce PC représente « la technologie à la rencontre de l’esthétique ». Le PC propose en effet un design très agréable avec des bords arrondis et élégants pour un style postmoderne. Sa couleur gris lunaire est unique et change en fonction de la lumière, à l’image de la lune.

Côté fiche technique, il est tout aussi intéressant. Il propose notamment un processeur Intel® Core™ i9 de 11ème génération avec 2 cœurs allant jusqu’à 4,6 GHz. Il est ainsi parfait pour la création de contenu et pour tous les gens qui aiment l’édition vidéo, le design ou encore la création de musique. Son écran de 16 pouces avec un format d’affichage 16:10 reprend le nombre d’or et il offre un angle de visualisation 11% plus large d’un écran 16:9. Il est compatible avec le WiFi 6E, propose la technologie Cooler Boost Trinity+ avec 3 ventilateurs et 5 caloducs et est équipé d'une batterie de 90Whr.

En savoir plus sur le Creator Z16

*Dans la limite des stocks disponibles.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.