Windows 11 : voici le nouveau tableau de bord qui vous donne un contrôle total sur votre PC

L’application open source Dev Home vous donne un contrôle total des performances et des paramètres de votre PC sur Windows 11 à travers une interface graphique accessible.

Sous Windows 11, si vous êtes fondu de performance et de contrôle, il existe plusieurs moyens de surveiller l’activité de votre système ; à travers le Gestionnaire des tâches ou le Moniteur de ressources, par exemple. Cela même sans parler des nombreuses applications proposées par les fabricants de composants, MSI Afterburner, par exemple. D’après une information recueillie par le site NeoWin, Windows 11 va bientôt proposer des widgets permettant de contrôler les paramètres des composants internes du PC à travers une interface plus accessible.

Ces nouveaux widgets sont particulièrement destinés aux développeurs et autres fondus de performances. En effet, ils ne sont pour l’heure utilisables qu’à travers la préversion du centre de commande Dev Home. Ce tableau de bord centralisé avec des widgets personnalisables vous permet de « suivre vos projets de développement, vos tâches de codage, les problèmes soulevés sur GitHub et les “pull requests”, les connexions SSH disponibles ainsi que les paramètres du système en termes de CPU, GPU, mémoire et réseau ».

Dev Home de Microsoft vous donne un contrôle total de votre PC sous Windows 11

Température du système, taux d’utilisation de la mémoire et du SSD, configuration du moindre composant ; toutes ces données qu’il faut d’habitude chercher dans le Gestionnaire des tâches de Windows 11 ou sur un logiciel spécialisé sont désormais consultables en un coup d’œil. Le contrôle est si poussé qu’un widget est dédié au changement à la volée de la carte graphique.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir souscrit à une bêta ou au programme Windows Insider pour cette fonctionnalité en avant-première et profiter de ces nouveaux widgets. Pour bénéficier de ces nouveaux widgets, voici la marche à suivre :