Firefox 121 fait le plein de nouveautés et veut vous convaincre de changer de navigateur

La version 121 de Firefox se distingue par une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Cette version apporte un progrès notable dans l'utilisation du navigateur et la sécurité en ligne. De quoi vous convaincre à changer de navigateur ou à continuer à utiliser celui de la fondation Mozilla si c'est déjà le cas ?

Le navigateur Firefox de Mozilla se renouvelle avec la version 121, succédant à la version 120 qui avait apporté d'importantes corrections de bugs, tels que la résolution de lenteurs au démarrage et d'une consommation excessive du processeur sur des sites comme Google Maps. La version 121 va au-delà, avec des optimisations de la gestion de la mémoire, une meilleure réactivité lors de la navigation entre les onglets, et une mise à jour de l'interface utilisateur pour une navigation plus fluide et intuitive.

Suite à l'initiative déjà entreprise dans la version 120.1.1, pour les utilisateurs Android, Firefox 121 offre une flexibilité accrue avec l'intégration d'une plus large gamme d'extensions. Cette évolution permet d'installer facilement des bloqueurs de publicité, des thèmes personnalisés, ou encore des outils de sécurité renforcée. Ces ajouts améliorent non seulement l'aspect visuel du navigateur, mais aussi sa fonctionnalité, permettant aux utilisateurs d'adapter le navigateur à leurs besoins spécifiques.

Firefox 121 : Sécurité renforcée et interface utilisateur améliorée

La protection des utilisateurs est renforcée dans cette version grâce à la fonctionnalité Review Checker basée sur l'IA, conçue pour identifier les faux avis en ligne qui a été récemment intégrée à la version 120. En plus de ces améliorations, Firefox 121 introduit des fonctionnalités axées sur le confort d'utilisation. Il est désormais possible d’activer ou désactiver automatiquement le soulignement des hyperliens, une fonctionnalité pratique pour une navigation visuelle améliorée ou pour éviter l’ouverture de pages intempestives. Une autre nouveauté est l'ajout d'un bouton flottant permettant de supprimer facilement des médias dans les fichiers PDF. Ces nouvelles fonctions, accompagnées de diverses corrections de sécurité, contribuent à une navigation plus sûre et plus conviviale.

En plus des fonctionnalités mentionnées, Firefox 121 propose des améliorations en matière d'accessibilité et de compatibilité. Des ajustements ont été faits pour faciliter son accès aux malvoyants, avec des améliorations notables dans la lecture vocale et la navigation au clavier. C’est en particulier les utilisateurs de macOS qui en bénéficient, facilitant leur navigation sans l'usage des mains. En parallèle sur Windows, cette version inclut désormais nativement la prise en charge du décodage des codecs vidéo AV1. Dans le but d'améliorer la performance de la lecture de vidéos, cette fonctionnalité utilise des ressources matérielles, comme la carte graphique par exemple, au lieu de s’appuyer uniquement sur le processeur du logiciel. Contrairement à une extension traditionnelle, cette prise en charge ne nécessite pas d’installation supplémentaire.