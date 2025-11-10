Voici le top 10 des mots de passe les plus utilisés en 2025 et c’est toujours aussi catastrophique

La firme de cybersécurité Comparitech a dressé la liste des mots de passe les plus utilisés en 2025. Malheureusement, on n'observe toujours aucune amélioration de ce côté-là. Les utilisateurs continuent d'opter pour des chaînes de caractères extrêmement simples à deviner, et donc très vulnérables aux attaques des pirates.

Ce n'est pourtant pas faute de la part des plateformes en ligne de rappeler systématiquement l'importance d'un mot de passe fort pour protéger son compte des pirates. Mais il semblerait qu'une majorité d'internautes préfèrent la simplicité à la sécurité. C'est ce que l'on constate à chaque fois qu'une nouvelle liste des mots de passe les plus populaires est publiée par une firme de cybersécurité. Aujourd'hui, c'est Comparitech qui s'y colle.

Et comme à chaque fois, on retrouve les indétrônables suites de chiffres, qui se contentent de compte de 1 à 6 ou 9. On retrouve bien entendu les grands classiques “admin” et “password”, le plus souvent utilisés par des entreprises qui n'ont soit pas eu le temps de trouver mieux, soit n'ont tout simplement pas conscience des risques d'avoir ses données sensibles protégées par un mot de passe aussi faible.

Le top 10 des mots de passe les plus populaires en 2025

Voici donc les mots de passe le plus souvent recensés par Comparitech parmi les bases de données mises en vente par les pirates :

123456 12345678 123456789 admin 1234 Aa123456 12345 password 123 1234567890

On y retrouve la plupart des suites de caractères traditionnels de ce genre de liste. La firme note tout de même quelques variations, supposées plus solides, telles que Aa123456 ou Aa@123456. Mais là encore, ces mots de passe ne donnent pas beaucoup de fil à retordre aux pirates. Comparitech livre donc ses conseils pour opter pour un mot de passe plus efficace. En outre, il ne faut surtout pas hésiter à écrire un mot de passe très long.

Si vous avez peur de l'oublier, il est pas exemple possible d'écrire une longue phrase. Pour encore plus de solidité, vous pouvez également introduire un caractère spécial à un endroit aléatoire, facile pour vous à mémoriser. Enfin, n'oubliez pas que les gestionnaires de mots de passe existent et vous simplifieront grandement la vie si vous les oubliez régulièrement.

Source : Comparitech