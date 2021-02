Apple lance une extension Chrome pour gérer vos Mots de passe iCloud

Apple lance une nouvelle extension Chrome : baptisée Mots de passe iCloud il s'agit en fait du prolongement du gestionnaire de mots de passe intégré aux produits Apple. L'extension synchronise vos mots de passe iCloud avec Chrome sur PC et Mac.

On ne peut pas dire que cela arrive très souvent. Apple vient de publier sur la pointe des pieds ce dimanche une nouvelle extension Chrome. Baptisée en version française Mots de passe iCloud, cette extension a pour objectif de synchroniser les mots de passe du navigateur (Windows ou Mac) avec ceux stockés dans le trousseau d'accès de vos appareils Apple. Les propriétaires de Mac, d'iPhone ou d'iPad bénéficient en effet d'un gestionnaire de mots de passe natif totalement intégré à leur écosystème.

Ce gestionnaire de mots de passe fonctionne à la perfection avec l'ensemble des produits Apple, mais cela coince parfois dans des navigateurs tiers, notamment Chrome, y compris sur Mac. Et on ne vous parle même pas de ce qui se passe lorsque vous jonglez entre un Mac et un PC Windows 10. La nouvelle extension règle le problème, en donnant d'une part accès au pré-remplissage des mots de passe iCloud à partir de Chrome, mais aussi en synchronisant les nouveaux mots de passe entrés dans Chrome avec iCloud, y compris sur PC.

En prime l'extension permet de générer des mots de passe particulièrement sécurisés. De quoi bénéficier d'une sécurité accrue sur tous vos appareils. On retiendra néanmoins que le principal avantage de la nouvelle extension, c'est qu'elle facilite les allers-retours entre votre Mac et votre PC puisque vous bénéficiez ainsi du même confort et accès aux mots de passe sur les deux plateformes concurrentes.

A noter que les utilisateurs de PC Windows doivent installer en plus de l'extension un composant supplémentaire. Une application iCloud est en effet disponible sur Windows 10 : l'extension Mots de Passe iCloud ne fonctionnera que si vous disposez de la version 12.0. Outre les mots de passe, ce composant va vous permettre de synchroniser automatiquement vos Photos, mails et bookmarks avec les applications de votre choix. Tout en vous donnant bien évidemment accès à votre espace de stockage iCloud Drive.

>> Accédez à l'extension Mots de Passe iCloud <<