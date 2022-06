Motorola Razr 3 : son prix en France et ses coloris dévoilés avant le lancement officiel

Motorola s’apprête à faire son retour sur le marché des smartphones pliables après un an d’absence avec son nouvel appareil à clapet Razr 3. Avant sa sortie, on en sait déjà plus sur son prix français et sur les coloris qui seront proposés.

Après avoir lancé son premier smartphone à clapet Razr en 2019, Motorola avait amélioré son offre avec le Razr 5G en 2020, et s’apprêterait désormais à lancer un nouveau modèle après un an d’absence. Le Motorola Razr 3 avait récemment été aperçu dans plusieurs photos volées, qui dévoilaient que le smartphone allait cette fois adopter un design plus moderne.

En plus d’un nouveau design plus proche de ses concurrents, le Motorola Razr 3 devrait également voir son prix diminuer significativement par rapport aux générations précédentes. En effet, le célèbre leaker OnLeaks a réussi à mettre la main sur son prix en France quelques semaines avant son lancement officiel.

Le Motorola Razr 3 sera moins cher que le Razr 5G de 2020

Pour rappel, le Motorola Razr 5G avait été lancé en France au prix de 1499 euros, soit une centaine d’euros de moins que son concurrent principal de l’époque, le Galaxy Z Flip 5G. Malgré son prix plus agressif, le smartphone à clapet de Motorola n’avait visiblement pas réussi à convaincre les clients, notamment à cause de son design assez particulier et de ses caractéristiques techniques qui n’étaient pas au goût du jour.

Avec son nouveau Razr 3, Motorola compte bien changer la donne. On sait que le smartphone adoptera un écran de 6,7 pouces, et un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le plus puissant à l’heure actuelle.

D’après les informations de OnLeaks, Motorola compte proposer son nouveau Razr 3 à un tarif de 1149 euros pour son unique version Quartz Black avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il serait donc légèrement plus cher que le Galaxy Z Flip 3 de Samsung à 1059 euros, et ce défaut pourrait bien rendre le smartphone beaucoup moins attractif. On sait d’ailleurs que le géant coréen prévoit de baisser les tarifs de la prochaine génération Galaxy Z Flip 4 qui sera dévoilée cet été. On espère donc que Motorola change d’avis avant le lancement concernant le positionnement tarifaire de son smartphone.

Source : comparedial